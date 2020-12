Norge har konfrontert Iran med journalist-henrettelse

Norge reagerer på henrettelsen av den iranske journalisten Ruhollah Zam (47), som ble hengt i galgen tidlig lørdag.

Henrettelsen har skapt sterke reaksjoner fra EU. Nå har også Norge reagert på henrettelsen i et møte med Irans ambassadør til Norge på mandag.

- Det høye antall henrettelser i Iran er svært bekymringsfullt. Vi tar dette jevnlig opp direkte med iranske myndigheter og i multilaterale fora, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) i en uttalelse til Nettavisen.

- Vår bekymring over henrettelsen av Ruhollah Zam, ble tatt opp i dag da statssekretær Halvorsen møtte Irans ambassadør på et møte i UD. Halvorsen tok samtidig opp vår bekymring for begrensning av ytrings- og pressefriheten i Iran, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Politisk asyl i Frankrike

Zam flyktet fra Iran i kjølvannet av de store demonstrasjonene og protestene etter presidentvalget i 2009. Ifølge ham selv ble han falskt anklaget for å ha jobbet tett med fremmede makter. Zam fikk politisk asyl i Frankrike, der han etter hvert opprettet den populære kanalen AmadNews på mikrobloggen Telegram.

Iran hevder han benyttet kanalen til å spre falsk informasjon og at han oppmuntret til opptøyer i Iran. Regimet påstår også at han publiserte oppskriften på såkalte molotovcocktail (hjemmelagde brannbomber).

Iranske aktivister sier imidlertid at han kun rapporterte om protestene i Iran, og at han også avdekket opplysninger som var pinlig for regimet.

- Han dokumenterte blant annet det som skjedde i protestene i Iran i 2017 og 2018, og har avdekket korrupsjon blant høytstående tjenestemenn i regimet, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Han fikk over én million følgere i Iran. Han var en politisk flyktning i Frankrike, men ble lurt av iransk etterretning til å reise til Irak for litt over ett år siden. Der ble han kidnappet av iransk etterretning og tatt med til Iran, sier Amiry-Moghaddam.

- Lurt til å reise til Irak

Flere menneskerettsaktivister hevder Zam ble lokket av Den iranske revolusjonsgarden til å komme til Irak i fjor, hvor han deretter ble bortført og fraktet til Iran.

- Zam fikk en invitasjon av en stor sjiamuslimsk ayatollah i Irak som lovte å støtte ham økonomisk med opprettelsen av en ny TV-kanal. Men kontoret til denne ayatollahen hevder de aldri har vært i kontakt med ham. Sannsynligvis har de blitt hacket av iransk etterretning som har fabrikkert en falsk invitasjon, sier Amiry-Moghaddam.

- Ifølge kona, så tok Zam først flyet fra Paris til Amman. Da snakket hun med ham på telefonen, og alt virket ok. Men da han kom til Bagdad, virket han veldig stresset.

Det var i forrige uke at det iranske regimet kunngjorde at dødsdommen til Zam var rettskraftig.

- Fire dager senere ble han hengt. Han ble dømt til døden og hengt fordi han drev med journalistikk på sosiale medier. Selv i et land som Iran, som har en historikk med alvorlige menneskerettsbrudd, er dette sjokkerende, sier Amiry-Moghaddam.

Amnesty International har uttalt at de tror Iran valgte å gjennomføre henrettelsen i all hast for å unngå en stor internasjonal kampanje med krav om å oppheve dødsdommen.

«Uakseptabel innblanding»

EU kom med kraftig fordømmelse av henrettelsen i helgen. Samtidig ble det kjent at en planlagt næringslivskonferanse mellom Iran og EU ble utsatt. Den tre dager lange konferansen skulle starte på mandag.

Som et motsvar har det iranske utenriksdepartementet innkalt ambassadørene fra Tyskland og Frankrike inn på teppet. Iran beskriver fordømmelsene fra EU som «uakseptabel innblanding».

Likhetstrekk med Khashoggi-likvidering

Iran Human Rights mener det er visse likhetstrekk mellom denne saken og likvideringen av den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi. Khashoggi ble likvidert på det saudiarabiske konsulatet i oktober 2018. Alt tyder på at det var myndighetene selv som beordret drapet på Khashoggi, men Saudi-Arabia har aldri erkjent noe skyld og ansvar.

- Saudi-Arabia tok aldri direkte ansvar for det drapet, og man fant heller aldri liket. Drapet skjedde angivelig på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Mens i dette tilfellet, så har iranske myndigheter stolt vist fram på TV at han er dømt til døden, sier Amiry-Moghaddam.

- Det er litt oppsiktsvekkende at de store norske mediehusene ikke tar skikkelig tak i denne store saken. Jeg vet at medier har blitt vant med at folk henrettes i Iran, men det må da være en viss nyhetsverdi når en journalist henrettes. Da Khashoggi ble likvidert, fikk saken enorm oppmerksomhet. Men hva er forskjellen? Hvorfor får ikke denne saken stor oppmerksomhet? sier han.

