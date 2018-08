Norge i rette med Israels bistandsnekt

– Uforståelig og uklokt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om Israels innreisenekt for norske bistandsarbeidere.

Kritikken kommer etter at Eriksen Søreide møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu på statsministerens kontor i Jerusalem søndag. Hun er på et tre dager langt besøk i Israel, Palestina og Jordan.

– Jeg formidlet vårt standpunkt om at vi opplever det som uforståelig at norske borgere som deltar i bistandsprosjekter, blir nektet innreise til Israel og områder på palestinsk side. Vi mener denne praksisen er uklok, sier Eriksen Søreide til NTB.

Tok opp Gaza-båt

I møtet med Netanyahu tok utenriksministeren opp Israels beslag av det norske skipet Kårstein, som var på vei til Gaza med medisiner og medisinsk utstyr til lokalbefolkningen.

– Vi ba umiddelbart myndighetene om en forklaring på hvorfor skipet ble oppbrakt, hendelsesforløpet og maktbruken. Vi har fått forsikringer om at det vil vi få, og jeg formidlet at dette er noe som opptar og engasjerer oss på norsk side, forteller Eriksen Søreide.

Samtidig fastholdes det fra Israels side at det finnes andre veier inn til Gaza enn sjøveien.

Spent situasjon

Siden slutten av mars er over 150 palestinere blitt skutt og drept på Gazastripen av israelske soldater. De fleste av dem var ubevæpnede demonstranter, blant dem også barn.

– Norge har vært og er helt tydelige overfor israelske myndigheter på at det er uakseptabelt å skyte med skarpt på ubevæpnede demonstranter, slår utenriksministeren fast.

Hun legger til at da situasjonen var på sitt mest spente, oppfordret Norge til tilbakeholdenhet fra alle parter, også militante krefter i Hamas.

– Jeg opplever forståelse på begge sider for at ingen ønsker å eskalere situasjonen. En mer varig våpenhvile er avgjørende for å få gjennomført de praktiske prosjektene i giverlandssamarbeidet. Det handler om tilgang på energi, drivstoff, mat, medisiner og medisinsk utstyr i tillegg til bygningsmateriale, sier Eriksen Søreide.

Tostatløsning

Under besøket vil utenriksministeren oppfordre Israel og Palestina til på sikt å gjenoppta forhandlingene om en tostatsløsning.

– Dette har stått i stampe i mange år, og det har ikke vært ført direkte forhandlinger på fire år, sier hun.

– Men å se for seg at man skal fortsette med en uendret situasjon er ikke en holdbar løsning. Det må komme en politisk løsning som en forutsetning for varig fred. Dagens situasjon er både spent og konfliktfylt, men utgangspunktet vårt er at både palestinsk og israelsk side ønsker en tostatsløsning.

Giverlandsgruppen

I løpet av den tre dager lange reisen møter hun også Palestinas statsminister Rami Hamdallah, samt representanter for FN og det internasjonale samfunnet.

Reisen er en forberedelse til det neste ministermøtet i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som ledes av Norge. Møtet holdes i New York i september.

– I en situasjon med et høyere spenningsnivå enn på lenge, så er arbeidet i Giverlandsgruppen viktig. Ikke minst fordi dette er det eneste stedet hvor israelere, palestinere og USA fortsatt sitter rundt samme bord, sier Eriksen Søreide.

Praktisk arbeid

– Målet er å sikre framgang på alle de prosjektene på Gaza som alle er enige om at vi skal gjennomføre. Når vi fokuserer på de praktiske sidene, så er alle partene veldig konstruktive, og dessuten verdsettes Norges innsats og bidrag til å løse vanskelige situasjoner, sier Eriksen Søreide.

I Jordan skal Eriksen Søreide møte Jordans utenriksminister Ayman al-Sadafi. Det er også planlagt et besøk i flyktningleiren Azraq.

(©NTB)

