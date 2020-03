Norge på 15. plass over land med flest påviste smittetilfeller

Her er mulige forklaringer på hvorfor Norge havner relativt høyt på statistikken.

Fredag ettermiddag er det påvist 105 tilfeller av coronaviruset i Norge (tallene justeres kontinuerlig). Alle tilfellene i Norge er kategorisert som milde sykdomstilfeller.

En global oversikt som fører statistikk over antall påviste smittetilfeller nasjonalt og regionalt, viser at det er 14 land og regioner som har registrert flere bekreftede smittetilfeller enn Norge. Et 90-talls land og territorier er nå rammet av viruset. Spriket er riktignok enormt stort med 80.000 tilfeller i Kina, 6000 i Sør-Korea, 3800 i Italia og 3500 i Iran. Flesteparten av landene har foreløpig bare et titall eller noen titalls påviste tilfeller.

Folkehelseinstituttet sier det er en naturlig forklaring på hvorfor Norge havner så høyt opp på statistikken.

- Det er fordi vi driver effektiv leting etter mulig smittede og tester mange, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

- Kan skyldes tilfeldigheter

Infeksjonslege Bjørn Blomberg sier at dette også kan skyldes rene tilfeldigheter.

- Så tidlig i epidemien kan dette i stor grad skyldes tilfeldigheter, at viruset tilfeldigvis kommer hit tidlig i fasen og at man derfor havner høyt oppe på statistikken. Mye reisevirksomhet kan kanskje øke muligheten for at sånne tilfeldigheter oppstår. Hvis man ikke reiser i det hele tatt, vil det redusere risikoen for at viruset kommer. Samtidig har vi veldig få tilfeller sammenlignet med Kina, hvor det har spredd seg over tid, sier infeksjonslege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Bjørn Blomberg, til Nettavisen.

Landene som har flere påviste tilfeller enn Norge (utover dem som allerede er nevnt) er: Tyskland (555), Frankrike (423), Japan (364), Spania (282), USA (233), Sveits (121), Singapore (117), Storbritannia (116) og Hongkong (105).

Sverige har i skrivende fire færre påviste tilfeller enn Norge. Tallene er hentet fra Worldometer, som består av en gruppe uavhengig utviklere, forskere og frivillige som tilbyr global statistikk i sanntid. Worldometer, som har opprettet en egen temaside for coronavirsuet, har ifølge dem selv blitt sitert tusenvis av ganger i bøker og vitenskapelige artikler.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier at de tar virussituasjonen alvorlig. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Færre tilfeller i varmere strøk?

- Hvorfor er det påvist relativt få tilfeller i varmere strøk, som for eksempel på det afrikanske kontinentet?

- Det kan være mange forklaringer, men manglende leting og testing er én av dem, sier Avvitsland.

- Vi kan ikke være helt sikre på det. Det er veldig tidlig i forløpet, og det er litt tilfeldighetene som rår. I gjennomsnitt reiser afrikanere mindre ut av kontinentet sitt enn det europeere gjør. Det kan også skyldes at land i varmere strøk ikke har bygget ut stort nok laboratorienettverk. For å ta prøver av coronaviruset trenger man en analysemetode som heter RT-PCR. Dette er godt etablert i rike land, mens i fattige land er det en mye mindre etablert analysemetode. Dette kan være en av flere mulige forklaringer på at det er færre påviste tilfeller i fattige land, sier Blomberg.

- I tillegg er det ting som vi kanskje ikke vet helt ennå når det gjelder hvordan dette viruset trives i temperaturer. Andre coronavirus har en tendens til å spre seg i vinterhalvåret, og det er mulig at det nye coronaviruset også trives best med lavere temperaturer. Men det er trolig for tidlig å si sikkert hvordan coronaviruset oppfører seg når det gjelder temperaturer, sier han.

Åtte afrikanske land har påvist smitte i skrivende stund, men antall tilfeller er i snitt under ti. Det er over femti land i Afrika.

Virus-ekspert Bjørn Blomberg, Foto: Uib

Barn mindre utsatt?

Omfattende rapporter fra Kina og Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at risikoen for alvorlig sykdomsforløp og dødelig utfall øker betraktelig ved høy alder. Hittil er det ikke bekreftet dødsfall hos barn under ti år.

- Hvorfor er barn tilsynelatende mindre utsatt for alvorlig sykdomsforløp ved smitte av viruset, Blomberg?

- Det man har sett er at det er særlig de eldre og de med underliggende sykdommer som er verst rammet. Denne gruppen har et svekket immunsystem og vil være mer mottakelig, mens barn hovedsakelig er friske og raske og tåler det bedre, sier han.

Skremmende høye dødstall

Antall dødsfall for enkelte land kan virke skremmende høye sammenlignet med smittetallet. I Italia er det for eksempel registrert 148 dødsfall med 3858 påviste smittetilfeller, og 108 dødsfall i Iran som har 3513 påviste smittetilfeller.

Mens Sør-Korea, som har over 6500 påviste smittetilfeller, opererer med 42 dødsfall.

Kina har 3042 dødsfall og 80.599 smittetilfeller.

- Vi tenker at dødeligheten for dette viruset er relativ lav. Det man kan bli litt forvirret av, er at i de landene som har veldig stor sykdomsbyrde, så vil det rapporteres en falsk økt dødelighet fordi det er mange milde sykdomstilfeller som ikke registreres. Mens i land som har god kapasitet i helsevesenet som her i Norge, vil vi sannsynligvis kunne fange opp flere av dem med mildt sykdomsforløp, sier Blomberg.

- Dette er IKKE en øvelse

Det nye coronaviruset har fått navnet SARS-CoV-2, og forårsaker sykdommen covid-19. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har uttrykt bekymring for at det i enkelte land ikke er samsvar mellom innsatsnivået og trusselen en står overfor.

«Dette er IKKE en øvelse. Dette er IKKE tiden for å gi opp. Dette er IKKE tiden for bortforklaringer. Det er tiden for å handle,» skrev han nylig på Twitter.

Blomberg tror at enkeltland nå handler etter beste evne for å håndtere epidemitrusselen.

- Generelt tenker jeg at enkeltland vil gjøre så godt man kan for å håndtere situasjonen ut fra de ressursene de har tilgjengelig. Det er mange sykdommer som er farligere enn covid-19. Et eksempel er at det er et pågående utbrudd av ebola truer i Kongo. Ebola er kanskje hundre ganger mer dødelig enn coronaviruset. Og i et sånt område vil man kanskje heller bruke tilgjengelige ressurser på å bekjempe den typen sykdommer, sier han.

- Er du bekymret, Blomberg?

- Nei. Vi vet selvfølgelig ikke hvordan dette vil utvikle seg fordi det er så tidlig i epidemien, men jeg tror vi skal klare det.

Avtar i styrke i Kina

I Kina tyder mye på at de har klart kunststykket med å begrense spredningen ved hjelp av omfattende og aggressive tiltak. Per nå påvises det flere smittetilfeller i resten av verden enn det gjør i Kina.

- Det er virkelig imponerende alle de tiltakene som Kina har satt i gang. Dette er de største storskala-smitteverntiltakene vi har sett i moderne tid. De har satt millionbyer i karantene og bygget sykehus i rekordfart. Man kan ikke annet enn å være imponert over kineserne, sier Blomberg.