Norge på har havnet på en eksklusiv koronaliste

Norge havnet på eksklusiv liste over lavrisikoland.

England har laget en liste over eksklusive land som slipper innreisekarantene. Britiske myndigheter har laget en eksklusiv liste på over 55 land der innbyggerne slipper karantene fra 10. juli om de kommer på besøk, melder BBC.

Norge er inne - USA er ute

Norge er et av landene som er på listen, mens USA er utelatt. Ifølge myndighetene har landene som er på listen en lav risiko for smitte.

Ifølge BBC trenger ikke lenger personer som ankommer England fra mer enn 50 land, inkludert Frankrike, Spania, Tyskland og Italia, å sitte i karantene fra 10. juli, bekrefter transportdepartementet og transportminister Grant Shapps overfor statskanalen.

Hele listen vil bli offentliggjort fredag ettermiddag, men The Telegraph har allerede fått bekreftet 55 land. Under kan du lese hele listen.

Her er listen over de eksklusive landene

Latvia, San Marino, Polen, Østerrike, Norge, Italia, Ungarn, Turkia, Sveits, Nederland, Liechtenstein, Kypros, Malta, Island, Slovakia, Serbia, Tyskland, Luxembourg, Litauen, Australia, Finland, Saint-Pierre og Miquelon, Andorra, New Zealand, Slovenia, Tsjekkia, Gibraltar, Spania, Hellas, Saint Kitts og Nevis, Martinique, Monaco, Saint Lucia, Canada, Wallis- og Futunaøyene, Trinidad og Tobago, Montenegro, Bermuda, Saint Vincent og Grenadinene, Taiwan, Japan, Singapore, Vietnam, Brunei, Fransk Polynesia, Danmark, Belgia, Estonia, Frankrike, Malaysia, Irland, Antigua og Barbuda, Bahamas og Barbados.

Reglene nå: Karantene i to uker

Slik reglene er nå, må de fleste som ankommer Storbritannia isolere seg selv i to uker etter ankomst. Men dette opphører altså for landene som nå havner på listen.

Transportminister Grant Shapps sier til BBC at de vil publisere hele listen fredag ettermiddag.

Shapps sier til BBC at landene vil bli merket etter et lyssystem, som enten oransje eller grønn. Landene som er oransje, som Frankrike, Tyskland, Italia og Spania, vil ha «gjensidige ordninger», som betyr at reisende fra Storbritannia ikke trenger å sitte i karantene når de kommer dit heller, opplyser Shapps.

Det er fortsatt uklart om Norge er havet på listen over oransje land.

Grant Shapps legger også til at det vil bli en liste over røde land, som USA havner på, der restriksjonene fortsatt vil gjelde.

51.000 nye tilfeller i USA på én dag

I USA herjer koronaviruset fortsatt for fullt. De fire delstatene Arizona, Texas, Florida og California meldte onsdag om over 25.000 nye koronasmittede, halvparten av de 51.000 nye tilfellene som ble meldt for USA som helhet, skriver NTB.

De siste dagene har smitten økt til dels kraftig i 40 delstater og synes nå ute av kontroll. Foruten et par små stater i Midtvesten er det bare i det nordøstlige USA, der pandemien var på sitt verste i april, at smittetallene nå går nedover.