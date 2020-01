Norge rykker ned på 10. plass på verdens beste land-liste

Norge når ikke til topps i noen av underkategoriene i verdens beste land-rangeringen.

Stadig vekk får vi nordmenn høre at vi bor i verdens beste land. Norge er kåret til verdens beste land å bo i 15 år på rad av FNs utviklingsprogram, som baserer seg på FNs levekårindeks.

Norge briljerer også i andre tilsvarende internasjonale kåringer. Men i rangeringen til organisasjonen U.S.News & World Report for 2020, må vi helt ned til 10. plass for å finne Norge.

U.S. News & World Report har siden 2016 utgitt en rangering over «verdens beste land». Organisasjonen er fra tidligere av kjent for sine mangeårige rangeringer av de beste amerikanske universitetene og sykehusene.

Verdens beste land-rapporten er en omfattende internasjonal undersøkelse som har vurdert 73 land utfra 65 forskjellige parametere, melder CNN.

Sveits på topp – nedrykk for Norge

Sveits fikk første plassen for fjerde år på rad som verdens beste land. Canada havnet på andre plass, etterfulgt av Japan, Tyskland, Australia og Storbritannia.

Norge havner nede på en 10. plass, som er et nedrykk fra 9. plass i fjor.

U.S. News & World Report har også delt opp rangeringen i ulike kategorier som «beste land å oppdra barn», «opplevelser», «statsborgerskap», «kulturell innflytelse», «entreprenørskap», «historisk arv», «økonomisk utvikling», «næringslivsvennlig», «makt» og «livskvalitet».

Norge når ikke helt til topps i noen av kategoriene, men får en pallplassering på oppvekstsvilkår, hvor vi kun må se oss slått av Danmark og Sverige, som havner på henholdsvis 1. og 2. plass.

- Disse landene (Danmark, Sverige og Norge red.anm.) har gunstige foreldrepermisjoner og mammapermisjoner. De tilbyr barnehagetilbud og har samlet sett et godt offentlig utdanningssystem, sier seniorredaktør i U.S. News & World Report, Deidre McPhillips, til CNN.

4. plass på livskvalitet

Norge havner også på en tredje plass i kategorien statsborgerskap – som baserer seg på kvaliteter som likestilling, menneskerettigheter, religionsfrihet, eiendomsrett, tillit og god politisk maktfordeling.

Norge havner på en 4. plass på livskvalitet, og har havner helt ned på 48. plass i kategorien historisk/kulturell arv.

- Norge er et høyinntektsland med en pulserende privat sektor og et betydelig sikkerhetsnett. Funn av olje og gass utenfor kysten på 1960-tallet, har gitt landet en økonomisk boost, og i dag er Norge én av verdens ledende oljeeksportører, skriver U.S. News & World Report i profilen til Norge.

Organisasjonen har utarbeidet undersøkelsen i samarbeid med Wharton School ved University of Pennsylvania. Funnene er basert på intervju av 20.000 mennesker og annen tilgjengelig data.

Her kan du lese mer om metoden som er benyttet i rangeringen.