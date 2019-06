Norge sender 60 nye soldater til Irak i august som skal støtte USA i kampen mot IS. Oppdraget bør avbrytes, mener SV.

– Vår vurdering er at det per nå ikke er så høy risiko at vi vurderer å trekke oss tilbake. Vi er der nede for å gjøre en jobb og vi gjør en veldig god jobb for å stabilisere regionen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NRK.

Hovedoppdraget er å trene opp irakiske sikkerhetsstyrker i kampen som fortsatt pågår mot IS. Den norske kontingenten skal trene i Anwar-provinsen og gi råd til sikkerhetsstyrkene.

Norges deltakelse i koalisjonen ble vedtatt i 2014. SV mener det er på høy tid å avvikle Norges bidrag.

– Vi har hele tiden vært imot å sende norske soldater til Midtøsten. Både fordi situasjonen er så uklar og fordi vi mener at hovedoppgaven for forsvaret nå er å forsvare Norge, ikke være en del av USAs ulike kriger rundt om i verden, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Forsvarsministeren påpeker på sin side at det i en global verden er veldig vanskelig å isolere seg og mure seg inne.

– Friheter som vi tar for gitt – demokrati, ytringsfrihet, pressefrihet, retten til å leve våre liv – det er friheter det må kjempes for. Det er det vi også gjør på bortebane i Irak, sier han.

(©NTB)