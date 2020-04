Norge sender personell til Italia for å bistå i koronakrisen

Norske myndigheter svarer på Italias anmodning om koronahjelp og sender 19 leger og sykepleiere til den hardt pressede Lombardia-regionen.

Helseminister Bent Høie (H) mener at dette er det riktige tidspunktet for å bistå et land som står overfor enorme utfordringer. Det offisielle dødstallet i Italia er det høyeste i verden og nærmer seg 16.000.

Les også: Nyhetsstudio: Koronaviruset

Norske helsemyndigheter vurderer at situasjonen i Norge er håndterbar, og at den ventede smittetoppen fortsatt ligger et stykke fram i tid.

– Vi har kontroll på smittesituasjonen i Norge, mens Italia er på toppen av krisen, sier Høie.

De italienske helsemyndighetene er for lengst overbelastet og sendte tirsdag 31. mars en anmodning om å bistå landet med koronakrisen.

Kan høste erfaringer

Norge skal bidra med 20 til 25 sykepleiere, leger og logistikkpersonell som kommer fra sykehus over hele landet. Belastningen på hvert enkelt sykehus blir dermed liten, og verdien av dette teamet vil være større i Italia, mener helseministeren.

INFORMERER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) opplyser at helsepersonellet vil være tilbake i Norge før den antatte smittetoppen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Han peker også på at italienske leger har tatt seg tid til å være med på videokonferanser og til å dele sine erfaringer med Norge, og at dette har gjort oss bedre i stand til å planlegge.

– Det norske temaet kommer til å få kunnskap og erfaringer med seg hjem som den norske helsetjenesten vil ha nytte av, sier Høie.

Les også: Slår alarm: Frykter at korona-dekningen er skadelig for folkehelsa

Europeisk solidaritet

Det var like før månedsskiftet at helsemyndighetene i Lombardia-regionen spurte om hjelp. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at det er nå vi alle viser hva solidaritet i Europa betyr i praksis.

– Vi må hjelpe hverandre når krisen rammer, og det er fint å kunne bidra til å hjelpe Italia nå, som et av de hardest rammede landene, sier hun.

- SOLIDARITET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener det er nå vi alle viser hva europeisk solidaritet er i praksis. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Det medisinske teamet er tilsvarende tidligere team som Norge i fjor sendte til både Den Demokratiske republikken Kongo under ebolautbruddet, og til Samoa under meslingutbruddet.

Les også: Rene Svendsen: - Ikke slapp av, Norge - men vi har klart det!

Godt mottatt

Gruppen som reiser, er under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Helsedirektoratet. Teamet skal være i Italia i fire uker, trolig i Bergamo.

De vil være ferdig med sin karantene etter utenlandsoppholdet før Norge når den antatte smittetoppen, opplyser departementene i en pressemelding.

– Vårt tilbud om å sende et medisinsk team blir tatt veldig godt imot. Tidligere i dag snakket jeg med min italienske kollega, Luigidi Maio, som ønsket å takke varmt for hjelpen, sier utenriksministeren.

Legene og sykepleierne drar ned tidligst tirsdag neste uke, opplyses det om på søndagens Dagsrevyen.

Les også: Ekstrem økning etter grensestenging: – Det er helt kaos her