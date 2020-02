Norge skjerper klimamålet for 2030 til minst 50 prosent

Regjeringen presenterte fredag nye klimamål.

Ifølge Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år, og 2020 er første gang land skal oppdatere målene. Det var varslet at Norge ville forsterke sine reduksjonsmål.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møtte fredag pressen for å informere om Norges forsterkede klimamål for 2030. Han hadde med seg finansminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på pressekonferansen.

I dag har Norge som mål at utslippene av klimagasser skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU. Norge meldte dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfestet de året etter.

Dette målet skjerpes nå til minst 50 prosent, med mulighet for å skjerpe det ytterligere til opp mot 55 prosent.

- Ambisiøst og realistisk, kommenterer Marius Holm, leder for miljøstiftelsen Zero:

- Norge melder inn forsterket klimamål for 2030 til FN: 50-55 prosent utslippsreduksjon innen 2030, i samarbeid med EU. Det er ambisiøst og realistisk. I tillegg bør vi utvikle teknologimål for sektorer, og mål for norske tiltak internasjonalt, som utfasing av kull i vekstøkonomier, skriver Holm på Twitter.

50 PROSENT REDUKSJON: Figuren viser hvordan et årlig utslippsbudsjett som gir 50 prosent reduksjon i 2030 sammenlignet med 2005 vil være. Illustrasjon hentet fra Klimakur 2030-rapporten. Den røde, stiplede linjen viser utslippsframskrivingen fra Nasjonalbudsjettet for 2020, mens skravert felt er gapet mellom utslippsbudsjettet og utslippsframskrivingen som tilsvarer rundt 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter over perioden 2021-2030. Foto: (Klimakur 2030)

