Norge stenger flyplasser og havner

Det forteller statsminister Erna Solberg lørdag.

De strenge tiltakene innføres fra og med mandag 16. mars klokken 08.00.

- Vi må også avvise folk på grensen om de ikke har en grunn til å komme hit, sier hun.

Statsministeren la til at fly med nordmenn skal få lande, men at hvis du ikke er nordmann og lander i Norge, så vil du bli sendt ut umiddelbart.

Kan ikke garantere hjemkomst

- Vi diskuterer muligheten for å hente nordmenn fra utlandet, men etter hvert som flyplasser stenges rundt omkring, kan det bli vanskelig, sier statsministeren.

- Vi kan ikke garantere at vi kan hente nordmenn, man må selv se på mulighetene for å komme hjem, legger Solberg til.

Hun kunne i hvert fall garantere at nordmenn som er i Danmark vil kunne dra hjem, selv om landet allerede har stengt grensene.

- Vi har et samarbeid med Danmark slik at nordmenn får reise til Norge derfra, sa Solberg. Danmark stengte sine grenser tidligere lørdag.

Nordmenn i Spania

For nordmenn i Spania finnes det også en mulighet for å komme hjem fortest mulig, men Solberg ønsket ikke å gi noen garantier.

- De stedene vi vet det er mange nordmenn, vil vi forsøke å opprettholde et flytilbud, for eksempel mot Spania, men vi kan ikke garantere noe, sier hun.

Statsministeren forteller at det kan bli en langvarig prosess før disse tiltakene kan stanses, og Utenriksdepartementet har også oppdatert sine reiseråd fra lørdag, og der fraråder de alle reiser til utlandet hvis de ikke er strengt nødvendige. Reiserådene er vedtatt fram til påsken, og reiseforbudet for helsepersonell er ut april.

- Reis hjem

Statsministeren sier også at det blir vanskelig å ivareta helsesikkerheten til nordmenn dersom folk er på hytta og blir syke.

- Til tross for rådene som er gitt, er det en del som reiser på hytta, sier Solberg.

- Vi oppfordrer folk som er på hytter om å reise hjem. Det gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse.

Hun forteller videre at man kan bli straffet for å bryte karantene.

- Vi har smittevernsloven som sier at vi kan straffe folk med bøter, hvis de bryter karantenen, var den klare beskjeden fra Solberg.

- Alle må gjøre sitt

Hun trekker fram viktigheten av at alle gjør sitt i tiden som kommer.

- Vi må gjøre det vi kan for å hindre at smitten spres til folk som kan bli alvorlig syke. Selv om vi ikke kan besøke eldre eller at vi ikke kan dra på konserter, teater og lignende, er det viktig å ta vare på hverandre så alle føler at de har en sosial kontakt. Når vi lever isolert blir det vanskeligere for de som lever alene, sier hun.

- Jeg er sikker på at vi kan klare å gjøre dette sammen, med det overordnede budskapet om at vi gjør dette for at folk med underliggende sykdommer og besteforeldre, de tar vi en ekstra dugnad for så de ikke blir alvorlig syke.

Solberg sier at de som kan bør jobbe hjemmefra, og at de som er i karantene ikke bryter karantenen og at man bør være klar over at man da kan bli straffet med fengsel.