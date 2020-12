Norge stuper på FN-liste over verdens beste land - årsaken er overraskende

Norge kan ikke lenger kalle seg verdens beste land.

Norge har toppet FNs liste over menneskelig utvikling nesten hvert år siden rapporten ble publisert første gang i 1990. Men ikke lenger, melder NRK.

Årsaken er at to nye parametre, klimagassutslipp og ressursbruk, er tatt inn. Dette gjør, overraskende nok, at Norge raser fra 1. til 16. plass på lista. Tidligere ble verdens land målt kun etter parametrene helse, levestandard, utdanningsnivå og bruttonasjonalprodukt delt på antall innbyggere.

Med en verdi på 37,9 tonn per innbygger, har Norge den sjette høyeste verdien av materielt fotavtrykk blant 169 land. Når det gjelder CO₂-utslipp har Norge 8,3 tonn per innbygger, som er blant de 30 største verdiene totalt.

– Norge mister sin topplassering på grunn av vårt høye fotavtrykk på planeten. Dette er en viktig debatt det er på tide vi tar, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad, til NRK.

