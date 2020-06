Norge trenger et inkluderende arbeidsmarked - også for uføre

AP-KRITIKK: - I praksis betyr det at folk som allerede tynes i stykker gjennom avklaring vil få det enda tøffere i systemet. For det de ikke tar med i variabelen, er måten systemet fungerer i praksis. De lever i teorien og har ikke bakkekontakt, skriver Monica Engemoen og Kaja Torgersen i sin flengende kritikk av byrådsleder Raymond Johansen og Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix/Oslo Arbeiderparti)