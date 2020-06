Norge vant kampen om plass i FNs sikkerhetsråd

Etter 13 år har Norge sikret seg en plass i FNs sikkerhetsråd.

Norge, Irland og Canada har i lang tid kjempet en intens og kostbar valgkamp om to av de toårige, rullerende plassene i FNs sikkerhetsråd. Avstemningen startet ved 15-tiden onsdag. Stemmene er talt opp og Norge er valgt inn i FNs sikkerhetsråd fra 2021-2022, sammen med Irland. Canada måtte se seg slått.

– Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for vårt arbeid. Vi vil samarbeide tett med alle medlemmene av Sikkerhetsrådet og bidra til et konstruktivt samarbeid, skriver statsminister Erna Solberg på Facebook.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har uttalt at konkurransen aldri har vært så stor i den såkalte vestgruppen (Vest-Europa og andre grupper) som den er nå.

Norge har hatt sete i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, siste gang i 2001–2002.

Lang valgkamp

Allerede for 13 år siden, i 2007, lanserte Norge sitt kandidatur fram mot årets valg. De siste fire årene er det brukt 29 millioner kroner på kampanjen, fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide tidligere onsdag.

I sluttspurten av valgkampen framhevet hun Norges erfaring med fredsprosesser og fredsmegling.

– Vi har en unik kompetanse som Rådet har bruk for. Som et lite land med en uavhengig stemme, kan Norge være mer kreativ, sa hun i et intervju med NTB.

Hun framholdt også at det er viktig at små land som Norge tar ansvar og bidrar til å gjøre Sikkerhetsrådet bedre.

- Store forventninger

Forventningene etter nok en seier er stort, sier Røde Kors og generalsekretær Bernt G. Apeland i en pressemelding. De peker på områder som folkeretten, beskyttelse av sivile, kvinners rettigheter, sammenhengen mellom sikkerhet og bærekraft som viktige områder som har vært trukket frem i valgkampen, og påpeker at de har store forventninger til Norges innsats mot seksuell og kjønnsbasert vold.

- Vi har store forventninger til at regjeringen prioriterer denne utfordringen som dessverre synes å være stadig økende. Dette bør Norge rette søkelyset mot i perioden de har formannskapet i Sikkerhetsrådet, sier Apeland.

- Klimaendringene kan forsterke og forlenge krig og konflikt. Derfor er vi glade for at dette settes på dagsorden. I diskusjonen om klimaendringer må de uakseptable humanitære konsekvensene danne utgangspunktet, og her kan Sikkerhetsrådet spille en sentral rolle og sette viktige premisser for klimadebatten, sier Apeland.

- Må vise at Norge fortjener plassen

– Dette er gledelig nytt, men nå må også våre myndigheter vise at Norge fortjener plassen i Sikkerhetsrådet, sier Redd Barnas generalsekretær.

– Vi vet at rundt 415 millioner barn vokser opp i konfliktområder, og FN har registrert en kraftig økning i antall drap, lemlestelser og grove overgrep begått mot barn i krig de siste årene. Vi forventer derfor at Norge bruker den nye posisjonen til å motvirke den negative utviklingen, ved å insistere på at overgripere stilles til ansvar og at barn beskyttes i krigsområder, sier generalsekretær Birgitte Lange.

Fakta Fakta om FNs sikkerhetsråd ↓ * FNs sikkerhetsråd har til sammen 15 plasser. Fem faste plasser tilhører Kina, USA, Russland, Frankrike og Storbritannia. * Ti plasser velges blant FNs andre medlemsland for to år av gangen. Hvert år velges fem nye land. * Sikkerhetsrådets viktigste oppgave er å sikre fred og sikkerhet i verden. De faste landene har vetorett, og dermed kan ett land alene stoppe et viktig forslag. * Norge har sittet i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere: 1949–50, 1963–64, 1979–80 og i 2001–2002. * Valget av rådets nye rullerende medlemmer skjer onsdag. Det skal velges ett land fra Afrika, ett land fra Asia, ett land fra Latin-Amerika og Karibia og to land fra Vesten. * De fem nye medlemslandene skal ta plass i rådet i januar. (NTB)

- Ord må bli handling

Norsk Folkehjelp skriver i en pressemelding at Norge må gjøre seg fortjent til plassen og gjøre ord til handling.

- Med setet følger tilgang, relevans og innflytelse. Norge får kontinuerlig tilgang til de fem permanente medlemmene i sikkerhetsrådet. Norge vil være relevant for andre stater som ikke har den samme tilgangen, og innflytelsen kan bli reell om Norge tør å satse. Dette er en unik mulighet som forplikter, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

Koronatiltak

Stemmegivningen ble preget av tiltakene for å hindre koronasmitte i FN-bygningen. Medlemslandenes FN-ambassadører var iført munnbind da de møtte opp i puljer for å avgi stemme.

