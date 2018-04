Norge vil halvere klimautslippene fra skipsfart

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frykter for norsk skipsfarts framtid hvis næringen legges under EUs klimakvotesystem i stedet for en global klimaavtale

Skipsfarten, som ikke er regulert i klimaavtalene, står for en betydelig del av verdens klimautslipp, anslagsvis 17 prosent, skriver ABC Nyheter.

Foran et kommende møte i London i den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO står striden om man skal innføre globale klimamål og om hvor ambisiøse disse skal være. Flere aktører ønsker nullutslipp av karbon innen 2035, mens EU-landene foreslår 70–100 prosent kutt innen 2050.

– Norge går inn for å sette et mål om 50 prosents kutt i klimautslippene fra skip innen 2050, sammenlignet med 2008, sier næringsministeren til ABC Nyheter.

Norge legger seg dermed på en mer forsiktig linje, noe Røe Isaksen mener er best med tanke på den store norske maritime næringen og konkurransesituasjonen.

– Dette er en ekstremt internasjonal bransje. Har du strenge regler ett sted og ikke et annet sted, flytter de, sier han.

Hvis det ikke lykkes å få til en global klimaavtale for skip, har EU varslet at de ensidig vil la europeisk skipsfart betale, ved å involvere skipsfarten i klimakvotesystemet.

– Vi vil da som en svær skipsfartsnasjon bli påført en konkurranseulempe, sier Røe Isaksen, som med et moderat ambisjonsnivå håper det blir lettere å få verden med på en avtale.

