Norges 10 mest arrogante personer

Å kåre de 10 mest arrogante i Norge er krevende.

En ting er at det har vært så mange nordmenn gjennom tidene. En annen ting er at de fleste av oss kan ryke på en alvorlig smell. Særlig når Norge vinner gull i et eller annet.

Jeg har likevel klart å finne fram til følgende liste:



1) Bjørn Eidsvåg (musikant): Er det fordi jeg er gammel at NRK ikke spiller den nye sangen min? Mer

2) Torbjørn Jagland (tidl. politiker): Hvis ikke minst 36,9 prosent av dere stemmer på meg så går jeg av. Mer

3) Tom Tvedt (tidl. idrettspresident): Jeg ønsker ikke å gi innsyn i idrettsforbundets reiseregninger fra før 2015. Jeg ønsker å se fremover. Mer

4) Petter Northug (tidl. skistjerne): Kæm e kongen?! Mer



5) Jørgen Skavlan (fastlege): Han håner «juiceterapeuter», «grønnkål» og «glutenintoleranse». Mer her

6) Jarle Aabø (PR-rådgiver): Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg har på rekordtid utvidet seg til å bli en stilstudie i hovenhet og tro på egen storhet. Mer

7) Einar Førde (tidl. kringkastingssjef): Hvis jeg ikke er kommet i seng før klokken 11 går jeg hjem og legger meg. Mer

8) Kåre Valebrokk (tidl. redaktør): En redaksjon skal ikke ligge i nærheten av kyr som beiter. Mer



9) Nils Arne Eggen (tidl. fotballtrener): Det ska dæm ha, Real Madrid, dæm prøvd! Mer her

10) Rune Gerhardsen (tidl. byrådsleder): Måk sjæl. Mer