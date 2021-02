Norges koronagrep vekker oppsikt i Sverige: - I ferd med å klare noe hele verden drømmer om

Sverige har ti ganger så mange dødsfall per innbygger som Norge.

Søndag den 24. januar skulle Sverige innføre innreiseforbud til Norge for å hindre at den britiske virusmutasjonen skulle komme seg inn i landet. Nå en måned senere er smittespredningen her i landet sunket til et stabilt nivå mens flere regioner i Sverige prøver å hindre en tredje bølge, skriver Expressen.

Hittil har 620 nordmenn dødd av viruset, mot 12.793 svensker. Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, sier til avisen at han tror Norge også kan klare seg uten noen større utbrudd til våren.

- Det kan komme lokale utbrudd, men jeg tror vi kan holde den nasjonale spredningen i sjakk, sier han.

Les også: Ett år siden Norges første koronatilfelle

Fire ting som er viktigst

Disse resultatene og utsiktene vekker oppsikt i nabolandet vårt. «Norge kan klare noe hele verden drømmer om», skriver Expressen i sin sak. Forland forteller til den svenske avisen at fremgangen Norge har er mye på grunn av fire ting: testing, smittesporing, isolasjon og kjappe beslutninger.

Ved nye påvisninger av viruset kontakter smittesporingspersonellet både nærkontakter og deres kontakter, som alle isoleres til man har fått testresultatet.

Han sier også at vi i Norge til sammen har 2500 smittesporere, i alle kommunene og bygdene rundt om kring i landet.

Dette står i sterk kontrast til nabolandet vårt. I Sverige er det flere regioner som mangler et overordnet system for å drive aktiv smittesporing. Hvis man blir smittet, blir man oppfordret til å selv kontakte personer man har møtt.

Kjappe med vaksine

Videre sier den norske smitteverndirektøren at timingen av tiltakene også er meget viktig. Hvis man lar viruset herje for lenge på en arbeidsplass eller skole er det lett å miste kontrollen.

- En stor del av smittespredningen er fra personer uten symptomer, forklarer Forland til Expressen. Dette gjelder spesielt blant unge.

Avisen skriver også at Norge er kjappere til å vaksinere enn nabolandet. Den 22. februar hadde 7,3 prosent av alle nordmenn fått en eller to doser av vaksinen. Samtidig hadde bare 6,3 prosent av svenskene fått det.

Les også: Vaksinert ble smittet av koronaviruset - det er helt normalt og forventet

Minskende støtte for tiltakene

Norge har i mange tilfeller og i lengre perioder hatt svært strenge smitteverntiltak. Skoler og kjøpesentre har vært stengt, hundrevis av sosiale arrangementer har blitt avlyst og folk har ikke fått møtt familie og venner så ofte de skulle ønske.

Vi har avlyst to års avsluttende skriftlige eksamener for videregående skoler og lenge har den organiserte idretten og andre klubber vært stengt ned.

Ifølge Helsedirektorates befolkningsundersøkelse har andelen som støttet tiltakene satt inn av regjeringen sunket. I den yngste aldersgruppen, 16 til 24 år er støtten lavest, med kun 35 prosent som støtter tiltakene, skriver VG.

I slutten av fjoråret var det 70 prosent som støttet tiltakene, men bare i de tre første ukene av 2021 sank tallene til 60 prosent.

Etter nyttår, da den britiske virusmutasjonen ble påvist i Norge, ble det innført strengere tiltak for å hindre videre spredning. For noen kommuner ble det innført de strengeste tiltakene siden landet ble stengt ned i mars i fjor.

De strenge tiltakene viser allikevel gode resultater. Rundt nyttår hadde Norge cirka 4500 nye smittetilfeller i uken mens vi nå ligger på rundt 1800 tilfeller.

Reklame Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin