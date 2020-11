«Norges modigste kvinne» melder seg ut av Høyre: – De sviktet meg

Mona Anita Espedal ville bruke politikken til å rydde opp i systemet for barn som blir utsatt for vold. Nå er det slutt. – De sviktet meg, sier hun til Nettavisen.

I NRKs Brennpunkt-dokumentar ble Norge kjent med Mona Anita Espedal. Sammen med 16 andre barn ble hun systematisk misbrukt, utsatt for omsorgssvikt og vold gjennom barndommen.

Barna opplevde å bli tatt kvelertak på og sparket ned trappen. Den tidligere stemoren stakk ting inn i ørene på barna som straff. På tross av alvorlige forhold, tok det flere år før barnevernet grep inn.

Etter den forferdelige opplevelsen har Espedal kjempet en kamp for å få oppreisning fra den tidligere stemoren og fra kommunen for å ikke ha grepet inn.

For et år siden ble Espedal utpekt til Norges modigste kvinne av magasinet Tara for kampen.

Sier farvel til Høyre

I kjølvannet av dokumentaren har Espedal engasjert seg politisk, og sitter i kommunestyret for Høyre i Strand kommune. Blant annet er hun medlem i Levekårsutvalget.

– Det viktigste for meg er at alle kommuner skal være pliktig til å betale erstatning til barn som blir utsatt for dette. Foreldelsesfristen for vold mot barn må fjernes, og jeg mener også at alle som har opplevd noe slikt må få fri rettshjelp for å kunne prøve saken sin på en verdig måte, sier Espedal til Nettavisen.

Det har vært en lang rettsprosess for Espedal å få erstatning, og flere som har opplevd lignende saker opplever at sakene er foreldet før de er voksne nok til å ta opp saken selv.

Men etter et drøyt år i kommunestyret for Høyre, har hun nå bestemt seg for å melde seg ut av partiet.

– Jeg har meldt meg ut etter Høyre stemte mot store deler av et representantforslag som gjelder erstatning for voldsutsatte barn og foreldelsesfrist for saker med vold mot barn. De sviktet meg, sier Espedal til Nettavisen og legger til:

– For meg er dette et samvittighetsspørsmål, og jeg må stå for de sakene jeg brenner for, forklarer hun.

Tungt og mektig system

Representantforslaget ble fremmet av SV, og handler om å sikre lik erstatning for barn i lignende situasjoner - uavhengig av hvilken kommune personen bor i. Høyre har gått mot store deler av forslaget.

Etter behandling av saken i Justiskomiteen, er det bare Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som støtter hoveddelen av forslaget. I en mildere formulering har partiene fått med seg Fremskrittspartiet, og har dermed flertall.

Saken vil etter planen behandles i Stortinget torsdag.

Espedal beskriver sin sak som en enkeltperson mot et tungt og mektig system, hvor hun i årevis har kjempet for erstatning og endring i systemet. Men etter Høyres siste krumspring i Stortinget, ble det nok.

– For meg er det viktig å understreke at Strand Høyre gjør en veldig god jobb. Men når det nasjonale partiet ikke følger opp, går det ikke, sier hun.

