Norges samtaler med åtte EU-land gir håp for utenlandsferie

Statsledere fra åtte land skal ha hatt to toppmøter med diskusjoner om gjenåpning og reiser landene innad. Onsdag kommer sannsynligvis rådene fra EU om at land med lik koronasituasjon kan åpne grensene.

Norge har i to eksklusive toppmøter med syv andre land, også med lav koronasmitte, diskutert muligheten for å gjøre det mulig å reise mellom landene via en «sikker korridor», opplyser den greske statsministerens hjemmeside.

Forslaget fra Kyriakos Mitsotakis, Hellas' statsminister, ble rettet til blant annet Norge og statsminister Erna Solberg, som deltok i videomøtet.

- Kommer med råd

De andre landene som også deltok i møtet var Danmarks statsminister Mette Fredriksen, Israels statsminister Benjamin Netanyahu, Østerrikes Sebastian Kurz og topplederne i Australia, Singapore og Tsjekkia.

EU-kommisjonen vil mest sannsynligvis komme med råd og planer for at EU-land kan åpne grensene til land lignende korona-forhold onsdag. Det viser en lekket versjon av EU-planen, ifølge britiske The Guardian.

Målet er få i gang turismen igjen.

Møtet fant sted torsdag i forrige uke, mens det første gikk av stabelen 24. april.

- Et viktig samarbeid mellom land som handlet tidlig og har fått gode resultater i kampen mot covid-19, skrev Norges ambassadør til Hellas, Frode Øverland Andersen, på Twitter tidligere i mai.

Fredag kommer regjeringen med oppdaterte reiseråd for Norge.

