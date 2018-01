Kinesisk musikkvideo fra Bergen sett over seks millioner ganger - siden onsdag.

For noen uker siden dukket nemlig en av Kinas største popstjerner, Wang Yuan (17), opp på Vestlandet for å spille inn musikkvideo til sin nye singel «Seventeen». Det skriver Bergens Tidende (BT) fredag.

Dagen etter publiseringen på nettstedet Sina Weibo, Kinas svar på Facebook og Twitter , var videoen sett av flere millioner.

Superstjernenes management tok i november tok kontakt med Innovasjon Norge og luftet mulighetene for et samarbeid.

I musikkvideoen – til det som er spådd å bli den kinesiske Justin Bieber – får Bergen vist seg fra sin aller beste side.

Badet i sol, og med et tynt snølag over Ulriken, har bildene fra Bergen blitt vist over seks millioner ganger siden den ble publisert på onsdag.

Også Myrdalen og Flåm har fått godt med spilletid.

17-åringen har en av Kinas største følgerskare på sosiale medier, og har blant annet havnet på Time Magazine’s liste over verdens mest innflytelsesrike tenåringer.

Innovasjon Norge forteller til TV 2, som først omtalte videoen, at de er svært begeistret for resultatet.

Hele videoen ser du her

