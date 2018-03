Norgesgruppen har på to år redusert matsvinnet i butikkene med 19 prosent. Systematisk nedprising av mat som er i ferd med å gå ut på dato, har slått an.

Fra 2015 til 207 har matgiganten allerede på god vei til å nå målet om å halvere mengden mat som kastes, opplyser Norgesgruppen onsdag.

Det er gjort mange grep for å redusere hvor mye mat som kastes. Optimalisert vareflyt, samarbeid med organisasjoner som Kirkens Bymisjon og To Good To Go og donasjon til lokale organisasjoner.

Systematisk nedprising av matvarer som er begynner å nærme seg utløpsdato, er svært populært blant kundene og er en ordning som bidrar så det monner for å redusere kasting av mat.

– Vi er godt fornøyd med utviklingen. Det er økonomisk og samfunnsmessig viktig å redusere svinnet. Altfor mye spiselig mat går rett i søpla. Det er etisk og moralsk forkastelig, og et miljøproblem som vi skal bidra til å løse, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.

Han kaller det meningsløst å kaste mat og at det er stort arbeid som legges ned i å ha butikker som har fulle hyller, men at maten ikke skal ligge der for lenge.

– Det er videre et mål for oss at den maten som likevel må kastes, skal gå til dyrefor eller biogassproduksjon. I 2017 gikk 84 prosent av matavfallet til dyrefor eller biogass, målet er 100 prosent innen 2020, sier Hollevik.

Norgesgruppen står bak Kiwi, Meny, Spar og Joker.

