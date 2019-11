Norges Pelsdyralslag mener regjeringens erstatningsordning vil påføre pelsdyrbøndene milliontap.

Onsdag la Landbruksdepartementet fram det endelige forslaget til erstatning for bøndene som blir rammet av pelsdyrforbudet. Ordningen anslås å koste mellom 800 og 850 millioner kroner.

Norges Pelsdyralslag mener ordningen på langt nær vil dekke tapene.

– Dette gir først og fremst inntrykk av å være et voldsomt hastverksarbeid fra departementet, for å forsøke å stilne stormen på Stortinget. Systemet de foreslår er uoversiktlig, dårlig tilpasset og lite gjennomsiktig, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

– Det vil slå fryktelig skjevt og mangelfullt ut. Tapene vil fortsatt bli katastrofale. Derfor lanserer de dette i en pressemelding på kvelden, uten så mye som et varsel til oss eller bøndene våre.

Trane Skadsem sier at summene ikke går opp, og at kompensasjonen ikke engang er et plaster på såret for «de familiene som taper alt».

– Noen får redusert tapene sine fra 7 til 6 millioner kroner, eller fra 5 til 4,5 millioner kroner. De mister fortsatt alt. Det er ikke det Stortinget har krevd av regjeringen, sier Trane Skadsem.

– Forslaget vil ikke holde bøndene skadesløse, det vil på ingen måte erstatte i nærheten av de faktiske verdiene de taper, og det vil ikke hindre mange i å sitte igjen med bunnløs gjeld. Å kaste rundt på tall endrer ikke det.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 var Venstres store seier i Granavolden-plattformen og ble vedtatt av Stortinget i juni i år.

