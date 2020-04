Norsk feriefavoritt med fantastiske koronatall - nå bidrar nordmenn til å løse et annet alvorlig problem for befolkningen

Til tross for at Thailand har oppsiktsvekkende lave korona-tall har landet innført meget strenge tiltak. Situasjonen er dramatisk for vanlige thaier, noe nordmenn i Thailand prøver å gjøre noe med.

PATTAYA (Nettavisen): Til tross for korona-tall som de fleste land i verden kan misunne med oppsiktsvekkende lave smittetall og antall døde, har Thailand innført noen av de mest inngripende tiltakene med det som i praksis er full nedstenging av økonomien.

Det har ført til at millioner av thaier, spesielt i turistindustrien, har mistet både jobb og inntekt. Nå er hovedutfordringen ikke å unngå viruset, men å skaffe seg mat for å overleve.

Sjømannskirken i Pattya tok grep

Den norske Sjømannskirken har i flere tiår hatt tilstedeværelse i Thailand med kirke i turisthovedstaden Pattaya - cirka 12 mil sørøst for Bangkok.

Hans Konrad Nyvoll, som i mange år har arbeidet for kirken, lanserte allerede i slutten mars ideen om å lage i stand en matutdeling. Sjømannsprest Annstein Lothe lot seg ikke be to ganger og snart var planleggingen i gang. Med hjelp av lokale nordmenn, både fastboende og tilreisende, startet innsamling av midler.

MAT TIL MENNESKER SOM SULTER: Sjømannsprest i Pattaya Annstein Lothe (til venstre) og diakonal medarbeider Hans Konrad Nyvoll (til høyre) står bak matprosjektet. Her avbildet etter utdelingen i forrige uke. Foto: Stig Martin Solberg (Nettavisen)

Første utdeling, finansiert av ansatte ved kirken, gikk av stabelen torsdag 9. april.

- Allerede klokken 07.00 stilte de første seg i kø selv om vi hadde annonsert at utdelingen ville starte klokken 16.00, sier Nyvoll til Nettavisen.

Det viste seg raskt at de 200 pakkene som var klargjort var alt for lite og mange thaier måtte gå tomhendt fra kirken. Behovet for å oppskalere var åpenbart. Løsningen var å benytte seg av det lokale norske nettverket bestående av fastboende, langtidsbesøkende, det norske hotel- og restaurantmiljøet, golfmiljøet og norske bedrifter i Thailand - blant annet Aibel og Equinor.

ALLE BIDRAR: Det er en lagånd blant nordmenn i Thailand. Her er Norges ambassadør til Thailand, Kjersti Rødsmoen, i aksjon på Sjømannskirken torsdag 23.04. Foto: Stig Martin Solberg (Nettavisen)

Norsk golfgruppe i aksjon

Torsdag 16. april sto det norske golfmiljøet Golf i badebyen som vertskap for utdelingen.

- Vi fikk delt ut mat til nesten 1000 thaier. Dessverre måtte nesten like mange gå tomhendt hjem, sier ildsjel Per Morten Westberg til Nettavisen.

Torsdag etter, 23. april, ble det delt ut over 2000 pakker etter at gavmilde nordmenn både i Thailand og Norge hadde gitt tilsammen cirka 340.000 kroner på oppfordring fra blant annet golfgruppen.

Utdelingene er nå utelukkende finansiert av gaver og uten påfyll av bidrag spøker det for videre utdelinger.

- Jeg håper mange vil se på dette som en fin anledning til å bidra, sier Westberg som har en oppfordring:

Utrolige korona-tall i Thailand

Thailand har en av verdens beste korona-statistikker. Antallet døde og smittede er oppsiktsvekkende lave (mer om dette senere i artikkelen). For eksempel var antallet registrerte døde per 27. april som følge av viruset 52 personer. Det i et land med 70 millioner innbyggere. Målt i forhold til befolkningen utgjør tallet miniskule 1,8 prosent av Norges tall.

Ser vi på antall smittede har Norge registrert 7599 personer. Thailand, med over 13 ganger så mange innbyggere, har registrert 2931 smittede. Ifølge siste oppdaterte tall (tirsdag 28. april) har Norge 7362 såkalte active cases (personer med smitte under behandling eller i karantene). I Thailand er tallet 270 personer.

FIKK SNOP: Denne lille jenta lot mamma ta i mot ris og egg. Selv var hun fornøyd og takknemlig med å få denne snop-posen. Foto: Stig Martin Solberg (Nettavisen)

Til tross for ekstremt lave koronatall, har thailandske myndigheter innført noen av de strengeste koronatiltakene i verden. Thailand har stengt ned hele økonomien, kun strengt nødvendige virksomheter får holde åpen så som sykehus og apoteker, matbutikker (ikke shoppingsentre) og matlevering. Det er portforbud på natten, alkoholforbud, reiserestriksjoner og maskepåbud. Det er innreiseforbud kun med unntak av repatriering. I tillegg har flere provinser innført inn- og utreiseforbud.

Dramatisk situasjon for millioner av thaier

Regjeringen, ved landets militærjunta soler seg i glansen av de lave koronatallene, men for thaier som står uten jobb og inntekt er konsekvensene dramatiske. Svært mange thaier lever ved eller like over eksistensminimum. Landet har den største ulikheten mellom fattig og rik i verden. I en lederartikkel publisert i avisen The Nation, er meldingen til juntaen at enten må folket få mer hjelp - eller økonomien må åpnes opp. Lederen peker på at folk sulter og at selvmordsratene øker.

KOORDINERT INNSATS: Pattaya-politiet stilte villig opp som frivillg på arrangementet og sørget for sosial distansering og orden i rekkene. Foto: Stig Martin Solberg (Nettavisen)

I et forsøk på å ta vare på innbyggere som faller utenfor landets, sett med norske øyne, svært spinkle velferdssystem, ble det vedtatt å dele ut 5000 baht i kontanter (1625 kroner) per måned i tre måneder. Myndighetene anslo at cirka tre millioner ville søke. 27 millioner søkte. Foreløpig er kun cirka to millioner søknader godkjent.

MANGE BLIDE FJES: Det var mange takknemlige smil å se på Sjømannskirken denne torsdagen. Foto: Stig Martin Solberg (Nettavisen)

For å sette ting i et annet perspektiv så har koronaviruset trolig bidratt til å redde mange liv i Thailand sett over siste to måneder til tross for økt selvmordsrate. Landet har en av verdens verste statistikker når det gjelder død som følge av trafikkulykker. Ifølge WHO omkommer cirka 26.000 mennesker i trafikkulykker årlig i Thailand. Det er over 2000 per måned og i snitt 71 dødsfall på veiene per dag. Disse dødsratene har gått kraftig ned som følge av de omfattende koronatiltakene.