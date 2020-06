Norsk forsker mener at koronaviruset ikke har en naturlig opprinnelse

Koronaviruset har ikke oppstått naturlig, men er trolig utviklet av kinesiske og amerikanske forskere, mener en norsk vaksineforsker.

Vaksineforsker Birger Sørensen påviser i en studie at virusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som synes å være satt inn kunstig, skriver NRK.

Sørensen har samarbeidet med den britiske professoren Angus Dalgliesh, og den ferske studien er publisert i tidsskriftet Quarterly Review of Biophysics.

– Når vi teknisk beskriver viruset så ser vi jo at det ikke har blitt til ved en naturlig utvikling. Det er gjort av amerikanere og kinesere, som del av det som heter «gain of function»-studier. Det gjøres over hele verden. Man sier man ikke gjør det, men det skjer hele tiden på avanserte laboratorier, sier Sørensen.

Studien peker på at koronaviruset nesten ikke har mutert siden det startet å smitte mellom mennesker, noe som kan tyde på at viruset allerede var tilpasset mennesker. Sørensen understreker at det er uvanlig for virus når de krysser artsbarrierer.

