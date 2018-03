Norsk Hydro dømt til å betale for helsetester etter Brasil-utslipp

En domstol i Brasil har dømt Norsk Hydro til å betale for medisinske tester av 300 personer fra Barcarena etter utslippet av rødslam i februar.

Det er en domstol i delstatshovedstaden Belém i delstaten Pará som har dømt Norsk Hydro til å betale for testene, skriver E24. Også den brasilianske avisen O Globo omtaler dommen lørdag.

Norsk Hydro må betale for 17 tester av 300 personer i alderen fem år og oppover.

Det var et gruppesøksmål fra organisasjonen Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia (Cainquiama) ført av advokaten Asmale Moraes som ledet til dommen mot det norske selskapet. Han omtaler utslippet av rødslam som en tragisk hendelse av veldig stor dimensjon.

– Alle samfunnene jeg representerer, lider under alvorlig forurensning av drikkevannet, sier Moraes til E24.

Testene skal utføres av samme institutt som står bak beskyldningen om at Norsk Hydro slapp ut rødslammet, Intituto Evandro Chagas, som er underlagt helsedepartementet.

– Dommen er ikke blitt forkynt for oss. Vi vil vurdere den nærmere når vi får den i hende, sier Hydros informasjonssjef Halvor Molland til E24.

Forurenset drikkevann og utslippsskandalen rundt anlegget i Brasil har ført til at myndighetene har pålagt Hydro å halvere produksjonen ved Alunorte. Hydro eier 90 prosent av anlegget og har rundt 2.000 ansatte der. I tillegg jobber omtrent like mange for underleverandører. I forrige uke besluttet selskapet å investere 500 millioner kroner i vannrenseanlegget ved aluminaraffineriet.

Det var etter et kraftig regnskyll 17. februar at flere hundre familier som bor ved anlegget, fikk drikkevannet sitt forurenset.

Hydro har innrømmet at det har foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget i forbindelse med regnskyllet. I ettertid har selskapet sagt at det også er avdekket andre utslipp utenom renseanlegget ved fabrikken, men har ikke vedgått at det har ført til forurensning.

Norsk Hydro avventer to granskinger som skal legges fram 9. april.

(©NTB)

