Norsk ingeniørkunst forbløffer i utlandet

I høst kommer det endelige svaret på om byggingen av verdens første skipstunnel skal starte.

«Move over Suez, hello Stad – Norway to build world’s first tunnel for ships» skrev britiske The Guardian da Stad Skipstunnel ble lagt inn i Nasjonal transportplan i 2017. I høst venter prosjektet på endelig grønt lys.

- Det er veldig spennende når statsbudsjettet blir langt fram, om det ligger oppstartmidler der, sier prosjektleder Randi Humborstad i Stad Skipstunnel.

Lenge før byggestart, har verdens første skipstunnel fått oppmerksomhet langt utover landets grenser. Trolig blir den en ny turistattraksjon langs norskekysten, samtidig som den trygger skipstrafikken forbi Stad.

- I dag deler det farlige Stadhavet norske-kysten i to for alle skip mindre enn Hurtigruta. Det vil Stad Skipstunnel gjøre slutt på. Da kan hurtigbåtene gå hele veien fra Bergen til Ålesund, fisk og annen næringstransport kan fraktes trygt og effektiv på sjøen i stedet for på land, og Norge får en ny reiselivattraksjon som kan konkurrere med Suez- og Panamakanalen, sier Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune. Eid blir vertskommune for verdens første skipstunnel når kommunen slår seg sammen med Selje på nyåret.

- Alle snakker om å flytte transport fra vei til sjø. Ved å bygge Stad Skipstunnel går vi fra prat til handling, sier han.

Internasjonale medier fattet interesse for prosjektet allerede i 2017 da skipstunnelen ble lagt inn i Nasjonal transportplan.

Siden har det gått flere runder med kostnadskontroll. Den siste prislappen kom fra Kystverket, som mener å kunne bygge tunnelen for 2,7 milliarder kroner. Det er cirka en fjerdedel av den planlagte t-banen mellom Oslo og Fornebu.