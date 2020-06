Norsk-iraner kjent skyldig i å ha planlagt drap på eksil-iraner

En 40 år gammel norsk-iraner er kjent skyldig i samarbeid med iransk etterretning om planleggingen av et drap på en iraner som har flyktet til Danmark.

Saken oppdateres.

40-åringen har bodd i Norge i ti år og er norsk statsborger. Han ble pågrepet av svensk politi i oktober 2018 og deretter utlevert til Danmark.

Han anklages for å ha samlet inn informasjon om en eksiliraner i Danmark med det formål å levere dette til iransk etterretning, som mistenkes for å ha planlagt et attentat.

Mannen som den tiltalte anklages for å ha spionert på, flyktet fra Iran til Danmark i 2006. Han er en av grunnleggerne til separatistbevegelsen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), som regnes som en terrororganisasjon i Iran.

(©NTB)