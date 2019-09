Norsk Kennel Klub anbefaler å avlyse hundearrangementer

Norsk Kennel Klub ringes ned av bekymrede medlemmer.

Telefonen hos hovedorganisasjonen for hundeinteresserte og hundeeiere i Norge, Norsk Kennel Klub, ringer i ett kjør.

Fortvilede hundeeiere tar kontakt for å få siste nytt og råd om den mystiske hundesykdommen som ser ut til å spre seg i Norge.

Til nå anslås det at så mange som 20 hunder kan være døde som følge av sykdommen, som man ennå ikke vet hva skyldes.

- Ganske omfattende

Avdelingsleder for marked og kommunikasjon i Norsk Kennel Klub, Cecilie Holgersen, forteller at de ser alvorlig på situasjonen og at de ønsker å være føre var.

De anbefaler derfor sine medlemsklubber og forbund å avlyse helgens planlagte arrangementer.

- Det er ganske omfattende. Det er snakk om flere titalls arrangementer, som agility-stevner, jaktprøver og utstillinger, sier Holgersen til Nettavisen.

- Hver arrangør må gjøre sin vurdering. Det er jo noen arrangementer som kan gjennomføres uten at hunder er i kontakt med hverandre.

Ingen hos kennelklubben kan huske at de noen gang tidligere har gått ut med en slik anbefaling.

Ønsker ikke å skape hysteri

Norsk Kennel Klub holder tett kontakt med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å hele tiden holde seg oppdatert på situasjonen.

- Vi har foreløpig anbefalt våre medlemmer å unngå at hunder er i kontakt med hverandre, i tråd med Mattilsynets råd. Jeg ville hatt min hund i bånd, og unngå at den hilser på andre hunder og sniffer på andre hunders urin og avføring, sier Holgersen.

Hun sier videre at kennelklubben ikke ønsker å skape hysteri, men at de vil ta forholdsregler inntil man vet mer om hva dødsfallene skyldes.