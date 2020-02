Norsk kristen-TV ber foreldre gi penger mot at barna blir beskyttet mot coronaviruset

Den kristne TV-kanalen Visjon Norge anklages for å bruke corona-frykt til å samle inn penger.

Visjon Norge kom med en klar oppfordring til sine TV-seere torsdag kveld om å donere et konkret pengebeløp mot at barna deres blir beskyttet mot coronaviruset.

Det var predikant Dionny Baez som ba TV-seerne om å ringe inn og donere penger. Predikanten snakker forholdsvis usammenhengende på engelsk, mens en kvinne forsøker etter beste evne å oversette. Men budskapet er ganske så klinkende klart. Nemlig at en pengedonasjon kan beskytte dine barn mot sykdommen Covid 19, som forårsakes av det nye coronaviruset.

«Jeg utfordrer deg til å beskytte dine barn med et offer. Jeg skal be for disse bønneforespørslene. Alle foreldre som ser på. Alle som ser på. Som Guds profet, oppfordrer jeg deg til å ringe nummeret på skjermen. Den hellige ånd har veiledet meg. Med et 2020 såkorn, 2020 kroner, utfordrer jeg deg til å prøve Gud. Han sier test meg. Hvis du gir til mitt rike, så skal jeg ta ut gnagerne («devourer» noe som har tatt bolig i kroppen red.anm.), coronaviruset, det er en gnager. Og det er imot dine barn. Jeg skal kutte ut gnageren,» sier predikanten.

Dionny Baez

Det var pastor Erik Andreassen i Oslo Misjonskirke Betlehem som først reagerte på innslaget som ble sendt på Visjon Norge. Andreassen har lagt ut flere klipp på sin Twitter-konto, og kritiserer TV-kanalen for at de misbruker corona-frykten til å samle inn penger.

Andreassen ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen, men sier at Twitter-meldingene kan tale for seg.

«Hva man kan bruke CORONA-frykten til? Samle inn penger til Visjon Norge. "Dekk barna dine med et offer. Gi 2020 kr og tro Gud. Som Guds profet sier jeg: ingen skade skal skje dem." Dette er anti-kristendom. Grov utnyttelse av evangeliet og av sårbare msk. Jeg blir så sint,» skriver Andreassen på Twitter.

Ingen kommentar

Nettavisen har vært i kontakt med Visjon Norge og spurt dem om de kan beskytte barn mot coronaviruset i bytte mot et pengebeløp.

- Vel, jeg vet ikke helt om jeg kan stå inne for det, svarer en kvinne når Nettavisen ringer Visjon Norge.

Visjon Norge opplyser at grunnlegger og daglig leder av TV-kanalen, Jan Hanvold, ikke er tilgjengelig for en kommentar for øyeblikket.

- Forbønn skal være gratis

Forskningsleder ved Høyskolen for ledelse og teologi (HLT), Karl Inge Tangen, har ikke sett TV-innslaget, men sier på generelt grunnlag at i henhold til kristendommen og teologien skal en ikke ta seg betalt for forbønn.

- Jeg ser ikke mye på Visjon Norge, men mitt inntrykk er at de stort sett promoterer at forbønn skal være gratis, mens pengegaver skal gå til å dekke TV-arbeid. Men hvis det er brutt en grense her, er det teologisk problematisk. Man må være tydelig på at hvis man vil tilby Guds hjelp, så er det ingen mennesker som eier den. Guds hjelp er gratis, sier Tangen til Nettavisen.

Vårt Land, som også har omtalt saken, har snakket med Dionny Baez som avviser at TV-kanalen utnytter sårbare mennesker som er redde for coronaviruset.

- Jeg ber ikke om penger til meg selv. Det går ikke til noen som skal kjøpe større hus eller bil, men til Guds arbeid. Pengene blir brukt til å spre evangeliet, sier Baez til avisen.