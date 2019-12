Norsk kulturkjendis tatt for oppbevaring av kokain

Få dager før julaften fikk han dommen, men han slipper å sone i fengsel.

Fredag møtte den norske kulturkjendisen i 40-årene i Oslo tingrett.

Mannen la alle kortene på bordet fra første stund etter at han ble tatt for oppbevaring av narkotika. Fredag, få dager før julaften, gikk saken som såkalt tilståelsessak i Oslo tingrett.

I retten ga han også en uforbeholden tilståelse ifølge dommen, noe som er et krav for å få en tilståelsesdom. Dette er en forenklet saksbehandling, som også gir strafferabatt.

Fant kokain i bolig

Det var i fjor sommer at politiet at politiet fant 16,62 gram kokain på en adresse sentralt i Oslo.

Normalt ville en straffereaksjon for oppbevaring av den mengde kokain ført til ubetinget fengsel i rundt 45-65 dager, kommer det frem i dommen. Men tilståelsesrabatt og lang saksbehandlingstid hos politiet gjorde at kulturkjendisen slipper unna med en betinget fengselsdom på 45 dager, med en prøvetid på to år.

Nettavisen har ikke lykkes med å få kontakt med kulturkjendisen, selv etter gjentatte forsøk.

Nominert til prestisjepriser

Mannen i 40-årene er også tidligere domfelt, blant annet i 2011, for grov vold mot to personer.

Han har vært involvert i flere kjente norske filmer, og vært nominert i fremtredende kategorier i prestisjetunge prisutdelinger.

På hjemmesiden til byrået kulturkjendisen er tilknyttet, er han listet opp i stallen med flere av Norges mest kjente navn innen film- og underholdningsbransjen.

Nettavisen har også kontaktet agenten i byrået som representerer den dømte skuespilleren, men ikke fått noen svar.