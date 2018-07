Norsk kvinne anmeldte voldtekt på Sri Lanka

En cricket-stjerne skal være involvert i hendelsen og er suspendert.

VG skriver at politiet på Sri Lanka bekrefter at den norske kvinnen har anmeldt voldtekt på et hotell i Colombo - hovedstaden på Sri Lanka.

– Vi har mottatt en anmeldelse fra en norsk kvinne om en voldtekt. Det er vennen til cricket-stjernen som er hovedmistenkt i saken, sier politiinspektør YM Inuka ved Kollupitiya politistasjon.

Det skal være Sri Lanka største cricket-stjerne som er involvert i hendelsen, ifølge AFP, skriver VG. Kompisen til cricket-stjernen er hovedmistenkt i saken.

I en uttalelse skriver Sri Lankas cricket-forbund at stjernen er suspendert fra alle former for internasjonal cricket.

