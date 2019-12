Norsk kvinne i 40-åra savnet i Sverige siden julaften

Nå mistenker svensk politi at kvinnen er kidnappet.

Dykkere skal i løpet av fredagen søke etter kvinnen der hun sist ble sett i Landskrona.

På politiets hjemmeside står det at kvinnen sist ble sett sammen med en mann.

Det var Dagbladet som var først ute med nyheten av norske aviser.

Kvinnen er 160-165 cm høy og har langt, mørkt hår. Ved forsvinningen hadde hun på seg en grå strikket genser og svarte jeans med hull i det ene beinet.

Svensk politi skriver fredag formiddag at det er omstendigheter som har dukket opp om forsvinningen som gjør at de nå mistenker kriminalitet. Klassifiseringen er for øyeblikket kidnapping, men kan endres i løpet av etterforskningen.

De har ingen mistenkte eller pågrepne for øyeblikket.

Svensk politi ber om tips i saken. De kan kontaktes her.