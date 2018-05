Norsk kvinne tiltalt for folkemord i Rwanda

En kvinne med norsk statsborgerskap er tiltalt for folkemord i Rwanda, der kvinnen opprinnelig kommer fra. Hun ble pågrepet under et besøk i hjemlandet i 2017.

Den 44 år gamle kvinnen, som kom til Norge i 1999, har sitter varetektsfengslet siden hun ble pågrepet i januar i fjor. Onsdag skal hun møte i retten, ifølge TV 2. Brynjar Meling er kvinnens forsvarer og han ankom Rwanda tirsdag.

– Vi vet at hun har hatt to rettsmøter tidligere som har vært berammet, og begge har endt med utsettelse. Vi vet ikke om det ender med utsettelse i morgen, eller om det blir en hovedforhandling der anklagene mot henne skal behandles. Vi vet ingenting, sier Meling til TV 2.

Ifølge tiltalen har flere vitner pekt ut den 44 år gamle kvinnen som delaktig i voldshandlinger under folkemordet i Rwanda i 1994.

Meling sier kvinnen hevder dette er løgn og at hun er uskyldig.

Rundt 800.000 tutsier og moderate hutuer ble i løpet av noen måneder drept av regjeringsstyrker og hutumilits under folkemordet i Rwanda.

