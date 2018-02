Norsk milliardær døde i båtulykke: Hadde tre ganger lovlig promille

Ifølge en offentlig granskning hadde den norske rederen og milliardæren Erik Henriksen tre ganger lovlig promille i fatal båtulykke.

Detaljene bak dødsfallet er nylig offentliggjort, melder Daily Mail.

Den norske rederen, investoren og filantropen Erik Henriksen omkom 9. november 2015 en prøvetur med sin nye speedbåt av merke Nor-Tech i farvannet rundt Cayman Islands i Det karibiske hav.

Henriksen hadde 2,95 i promille da ulykken inntraff, viser granskningen, skriver Gloucestershirelive.

Promillegrensen for å føre motorisert kjøretøy på Cayman Islands er 1,0 (mot 0,2 i Norge for bil og 0,8 for båt).

Fasanjakt med Harry

Henriksen, som ble 58 år gammel, hadde en eksklusiv omgangskrets bestående av blant annet av prince Harry og avdøde formel 1-kjører Roger Hunt. Sistnevnte skal ha vært en nær venn. Sommeren 2015 var han i dialog med skuespiller Pierce Brosnan (tidligere James Bond) om utleie av sin private jet til Brosnans nye film.

Ifølge Daily Mail var prince Harry Henriksens hedersgjest da han arrangerte fasanjakt på sitt staselige britiske gods på 1,5 kvadratkilometer i Cotswolds i Gloucestershire på grensen til Wales.

Etter en skilsmisse skal Henriksen ha byttet ut den engelske landsbygden med Monaco. Henriksen hadde også et staselig hjem på Cayman Islands i Det karibiske hav.

Daily Mail skriver at Henriksen akkurat skal ha ankommet feriestedet da han dro ut for å testkjøre den nye speedbåten til over tre millioner kroner.

Uten vester og med promille

Ifølge granskningen hadde hverken Henriksen eller hans kompanjong i båten, Warren Weiss, redningsvester på seg under prøveturen.

De hadde heller ikke på seg sikkerhetsstropper som brukes til nødutkobling av motorene.

Under granskningen fortalte Weiss at han hadde ryggen til Henriksen som førte båten. Plutselig gjorde båten en brå vending i stor fart og begge to havnet i vannet. Henriksen skal ha hatt to brukne ribbein etter en tidligere brytekamp med en venn, noe som gjorde det vanskelig for ham å svømme.

Ulykken skjedde i område North Sound (rød ring) på Grand Cayman, Cayman Islands.

Weiss fant Henriksen i vannet og etter to timer fikk han ham i land. Henriksen var allerede da livløs.

Han ble erklært død ved ankomst Cayman Island Hospital klokken 00.57 10. 11.15.

Den offentlige patalogen Shravana Jyoti og rettslege Eileen Nervik

konkluderte med at dødsårsaken var drukning ved uhell.

De opplyser videre at Henriksens promille kan ha vært medvirkende årsak til at påkjenningen ble for mye for Henriksen.

Båten til Erik Henriksen var ifølge caymannewsservice.com en 37 fots Nor-Tech 3 med tre motorer hver på 350 hestekrefter. Illustrasjonsfoto: Nor-Tech 360 MC Flyer

Sparte opp egne midler som megler - ble rik innen shipping



Ifølge Daily Mail skal Henriksens formue ha vært anslått til 2,2 milliarder euro - cirka 9,6 milliarder kroner.

Ifølge Kapital hadde Henriksen en formue på 1,8 milliarder kroner i 2014.

Her i Wotton-under-Edge-området ved Cotswold i Gloucestershire på grensen til Wales hadde Henriksen sitt staselige britiske herskapshus.

Henriksen har diplom i internasjonal shipping fra London school of Foreign Trade. I over 30 år har han startet, utviklet og investert i ulike selskaper, flere av dem har vært listet på Oslo Børs.

Han var tidligere administrerende direktør i stortankrederiet Tanker Navigation og skipsmegler i London. Han jobbet som megler for Erling Lorentzen-gruppen i Brasil, Stolt-Nielsen i Oslo og USA. Han utviklet RS Platou i Oslo og på Hawaii og ledet fusjonen av RS Platou og Erling Lorentzen-gruppens meglervirksomhet i Rio de Janeiro i Brasil på begynnelsen av 90-tallet, ifølge Finansavisen.

Formuen bygde han opp som investor, blant annet innen oljeservicenæringen, og han var inntil han døde styreformann i Norwegian Energy Company (Noreco). Han var også tungt inne i eiendom. Les mer om Erik Henriksen i denne artikkelen.

Henriksens formue skjøt fart da han med oppsparte midler startet offshoreselskapet Discoverer i 1997. I årene som fulgte kjøpte og solgte han en rekke boreskip og rigger med eventyrlig fortjeneste. Blant annet ble en investering på 18 millioner kroner til 310 millioner kroner på halvannet år.

Mens den britiske tabloiden The Sun titulerte Henriksen som en playboy karakteriserte han seg selv som en gentleman med eventyrlyst. Han likte seg i vinden og var glad i en fest. På høsten pleide han å dra på heliskiing til blant annet Andesfjellene, Himalaya og Grønland, mens andre fripauser gikk med til racerbilkjøring på Cayman Islands.

- Vi krasjer biler og faller ned fjell. Du kan ikke sitte å drikke kaffe hele tiden. Jeg vil ikke daue sånn, sa han til Finansavisen i august 2015.

- Skal ikke være igjen én krone

58-åringen - som ifølge Kapital var mediesky - vokste opp på Frogner i Oslo, og var sønn av en pilot. Gjennom farens arbeid fikk han reist en del som barn, og i India skal han ifølge Hegnar ha fått inntrykk som formet ham.

Etter å ha sett fattige mennesker uten tilgang på rent vann, startet han i 2006 den veldedige organisasjonen Aqua Nirvana Foundation. Fondet investerer i teknologi som muliggjør å gi rent vann til de som ikke har det.

I en artikkel i Finansavisen i august sa Henriksen at han hadde planer om å gi bort alt han eier til forskning på vannteknologi da han gikk bort.

- Det skal ikke være igjen så mye som en krone etter meg. Alt jeg eier og tjener skal gå til Aqua Nirvana Foundation. Min sønn og datter har jeg sørget for. Det er verre med de som ikke har tilgang på trygt og rent vann, sa investoren til avisen.

Henriksens herskapshus i Gloucestershire er ifølge Gloucestershirelive for tiden til salgs for 12 millioner pund - cirka 131 millioner kroner, etter tidligere å ha vært til salgs for 17 millioner pund.

Henriksen etterlot seg to barn, sønnen Seb og datteren Stephanie.

Alderley Farm i Gloucestershire som Henriksen og ekskona brukte mye tid og ressurser på.

