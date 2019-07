Norsk par var savnet i Tanum i Sverige i flere dager

Et norsk par hadde ikke gitt lyd fra seg siden tirsdag.

Torsdag ettermiddag opplyser politiet i region Vest at det norske paret er funnet.

«Den båt/personer som politiet søkte etter er nå funnet», skriver de på Facebook:

Paret hadde ikke klart å få kontakt med omverdenen på grunn av dårlig mobildekning og lademuligheter, skriver de videre.

Det var like før klokken 16.00 at de pårørende slo alarm, meldte svenske Expressen.

- De pårørende er urolige, og da forsøker vi og hjelpe til, sier Johan Hilding i politiet i Strømstad til avisen.

Politiet ønsker nå tips i saken, og har gått ut på sosiale medier i håp om at noen tar kontakt. De opplyser også at båten er en motorbåt med hvitt skrog og grått eller beige kalesje, og båten har et norsk registreringsnummer.

Paret skal ikke ha gitt lyd fra seg siden tirsdag, og torsdag slo de nærmeste pårørende alarm til politiet.

- Vi vet ikke om de bare har stengt av telefonene sine, om de ikke har mer strøm, eller hva som har skjedd. Vi har ingen anelse, sier Hilding videre til Expressen.