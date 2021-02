Norsk politikk fredag: Senterpartiet nekter å godta dyrere bensin og diesel

Full oversikt på ett minutt: Dette skriver mediene om norsk politikk fredag 26. februar.

3 på topp:

NTB: Senterpartiet nekter å godta dyrere bensin og diesel

Dagbladet side 12-13: Sylvi-spretten - Frp fosser frem (måling)

Dagsavisen side 14: Frp-er angriper Sylvi Listhaug - mener hennes snakk om «norske verdier» er et skalkeskjul



Aftenposten leder: Politifolk bør ikke villede om rusreformen

Aftenposten kommentar side 3: Harald Stanghelle: Håpefulle Listhaugianere

Aftenposten side 8: Frp trekker støtte til krav om gjenåpning av kulturliv

Aftenposten side 12: Listhaug mener regjeringen peker ut eldre som problemet (trangere norsk økonomi)

Aftenposten side 22: Erna Solberg ble varslet om salget av Bergen Engines

Aftenposten kronikk side 28-29: Mimir Kristjánsson (Rødt): Ytringsfrihet bør finne sted, også på jobben

NTB/Aftenposten: SV stryker heldagsskolen i nytt programforslag

NTB/Bergens Tidende: Tybring-Gjedde: Bergen Engines-salget kan føre til mistillitsforslag

Dagbladet leder: Griper inn mot russer-salg (Bergen Engines)

Dagbladet side 8-9: Virke advarer næringsministeren om utilsiktede krisepakke-smell

Dagsavisen leder: Salget av Bergen Engines må stoppes

Dagsavisen side 3: Ingen koronalønn-løsning for lærerne

Dagsavisen kommentar side 4-5: Magnus Forsberg: Åpent pol, stengt helsestasjon

Dagsavisen side 13: Dilemmaene i kø for Ap om rusreform

DN leder: Avisen Nationen og Senterpartiet med sterk konkurrent til spuriøsiteten «Der det bor mange storker fødes det mange barn»

DN kommentar: Frithjof Jacobsen: Kan kampen mot avføring i kunsten redde et Frp fra velgerkrise?

DN kronikk side 3: Professor Klaus Mohn: Om havvind har gode utsikter til lønnsomhet og en løfterik fremtid burde satsingen klare seg uten statlig støtte

DN side 12-13: Advokatfirmaer betaler tilbake koronastøtte etter anklager om umoralsk bruk av permitteringsordningen

DN side 20-21: Flere partier misfornøyd med hemmeligholdet rundt Stortingets Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Finansavisen leder: Hegnar: Raymond Johansen til kamp mot drosjereformen - han må ha for lite å gjøre

Klassekampen oppslag: USAs ambassade advarte mot Lysbakken

Klassekampen side 6. Sametingspresident-kandidat lokker med gratis barnehage og gratis førerkort

Nationen side 4-5: Norsk handelsunderskudd med EU på landbruksvarer på 15 milliarder kroner - Ap vil ikke reforhandle

Nationen side 20-21: Nora (21) med bok: Slik vinner du klimadiskusjonen over middagsbordet med middelaldrende klimaskeptikere

VG kommentar side 3: Leif Welhaven: Norge bør vurdere boikott av fotball-VM

VG side 4: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter at hans departement tok avgjørelsen om å hemmeligholde Frode Berg-rapporten

VG innlegg side 37: Sametingspresident Aili Keskitalo / Sametingsrådsmedlem Silje Karine Muotka: Nytteløst forslag om å legge ned Sametinget

Vårt Land side 17: Oljefondets karbonavtrykk er det dobbelte av Norges innenlands klimagassutslipp

Utenriks:

Dagbladet side 16-17: Her forbereder Trump comeback

NTB: Khashoggi-rapport kan forverre forholdet mellom USA og Saudi-Arabia

Aftenposten side 20-21: Navalnyj truer Putin mer enn noen annen

Klassekampen kronikk side 16-17: Felles opprop: Nordiske land må skru opp sin diplomatiske innsats overfor Israel

Vårt Land side 6: Krever svar fra Equinor om Angola

