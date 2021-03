Norsk politikk mandag: Siv Jensen med klar beskjed om «snikislamisering»

Full oversikt på ett minutt: Dette skriver mediene om norsk politikk mandag 1. mars.

3 på topp:

Vårt Land innlegg side 17: Partileder i Frp Siv Jensen: Snikislamisering er ingen konspirasjonsteori

NRK Nyhetsmorgen 06.30: Njaastad i Frp vil ha Sp tilbake til den borgerlige blokk - «der de hører hjemme» - blir kontant avvist av Vedum

VG side 4-8: Vaksinekrangelen: By mot land





Aftenposten kommentar side 2-3: Andreas Slettholm: Jernbanens gullalder kan være over før den har begynt

Aftenposten side 18: Kjersti Toppe (Sp) etterlyser justisminister Mæland i debatten om rusreformen

Aftenposten debatt side 27: Lars Peder Nordbakken (Civita): Vaksinesuksessen viser at venstresiden tar feil

VG leder: Folk i Oslo fortjener ingen pekefinger, men snarere anerkjennelse

Dagbladet leder: Angrepet på Oslo

Dagbladet side 4-5: Desperate grep i Oslo

Dagbladet kommentar side 5: John O. Egeland: Oslo, fra tungt til blytungt

Dagbladet side 6: Molde-ordfører står ved sin kritikk av Oslo

Dagbladet innlegg side 29: Maren Njøs Kurdøl (Rødt): Melding med perspektiv: Regjeringen ber oss om flere barn - det føles som en dårlig vits

Dagbladet kronikk side 30-31: Kjersti Toppe (Sp): Sviktende støtte for avkriminalisering (Rusreformen)

DN side 18-19: Massasjeterapeut Tom Eikelind fikk mer i koronastøtte av Facebook enn av den norsk regjering

Dagsavisen oppslag: Byrådet i Oslo var skuffet over utslippstallene - nå viser det seg at de var feil

Dagsavisen leder: Ikke betryggende om Equinor

Dagsavisen innlegg side 5: Spesialrådgiver i LO Kjetil Staalesen: Generasjonsranet - de 11.000 milliardene i pensjonsfondet er uimotståelig for våre politikere

Dagsavisen side 9: Rødt vil sprenge sperregrensa

Dagsavisen side 10-11: NTNU-rapport: Sentrale strøk, ikke distriktene, tjener mest på veiprosjekter

Dagsavisen innlegg side 28-29: Anne-Rita Andal (Leieboerforeningen): Lex Tøyen: Boligpolitikken rettet mot vanskeligstilte har blitt underprioritert

Dagsavisen innlegg side 29: Julie Brodtkorb (Maskinentrepenørenes landsforbund): Boligprisveksten i Oslo - Byrådet bærer mer ved til bålet

Finansavisen leder (lørdag): Hegnar: Slipper vi Jonas og Trygve?

Klassekampen/NTB: Offentliggjøring av Frode Berg-rapport blir tema i spesialkomité

Klassekampen kronikk side 2-3: Wegard Harsvik (Leder for samfunnskontakt i LO): Høyredreiningen: Har Erna Solberg bragt Høyre nærmere sentrum i norsk politikk?

Klassekampen side 6-7: Landbrukspolitikk: Ap og Sp varsler ny tollkamp og endring i subsidier

Nationen oppslag: Professor: Splitt opp Tine

Nationen side 12-13: Sp letter på klimasløret

Nationen innlegg side 19: Steinar Reiten (KrF): Full forvirring om rødgrønn fiskeripolitikk

Vårt Land side 6-7: Rusreformens skjebne kan bli avgjort på Aps landsmøte

Vårt Land/NTB side 8: Stadig større SV-motstand i Sp

Utenriks:

VG kommentar side 3: Myanmar: De unge mot generalen

Dagbladet kommentar side 3: Morten Strand: Navalnyj skal knuses, men ikke dø

NTB: USA krever at Hongkong-aktivister løslates

DN debatt side 3: Ulf Sverdrup (Nupi): EUs og Norges felles sanksjoner (edited)

