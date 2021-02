Norsk politikk onsdag: Raymond Johansen med dieselbil-melding til Sp-leder Vedum

Full oversikt på ett minutt: Dette skriver mediene om norsk politikk onsdag 24. februar.

Onsdag 24. februar:

NTB: Lærere krever avtale om «koronalønn»

Aftenposten side 9: Foreslår Resett-skribent på fjerdeplass på listen til Oslo Frp

Aftenposten side 22: Skatteetaten har kontrollert 600 bedrifter som fikk koronastøtte - 346 har fått beskjed om at hele eller deler av støtten må betales tilbake

Aftenposten debatt side 24-25: Tankesmien Agenda ved Sylo Taraku og Axel Fjeldavli: De rødgrønne har ingen grunn til å frykte Sylvi Listhaug i innvandringsdebatten (akkurat nå er ikke innvandring en sak som kan mobilisere og flytte mange velgere)

Aftenposten debatt side 26: Sivilarkitekt og byplanlegger Didrik Hvoslef-Eide / sivilingeniør og tidligere samferdselssjef i Oslo kommune Ivar Sørlie: Trikkeprosjektet i Oslo er en skandale

VG leder: Derfor er klima en sak for FNs sikkerhetsråd

VG kommentar side 3: Shazia Majid: Bare dyr føder alene (om norsk fødsel og barselomsorg)

VG side 4: Ap vil bruke penger på å lære norsk ungdom å jobbe i steder for regjeringens forslag om å opprette 2000 nye sommerjobber gjennom Nav

VG debatt side 29: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap): Du kan trygt kjøre dieselbilen din til Oslo, Trygve!

Dagbladet kommentar side 2-3: Martine Aurdal: På høyden (Erna Solberg har sikret seg plass som en av de mest betydningsfulle borgerlige politikere gjennom tidene. historien. Det var ikke gitt at det skulle skje)

Dagbladet side 4-5: Aina Stenersen (Frp) ønsker lettelser i koronatiltakene i Oslo - mener Raymond holder for mye igjen

Dagbladet side 8-10: Null ansatte - fikk koronastøtte for 17

Dagbladet kronikk side 30-31: Mímir Kristjánssom (Rødt): First House har fått sin første partileder: Listhaug er elitens kvinne

DN leder: Statsstøttede profittmaskiner - hvor sterkt plaget av samfunnsansvar er egentlig de store lukrative advokatselskapene?

DN side 10-11: Eksklusive leiligheter står tomme - fikk 14,3 millioner i koronastøtte

DN innlegg side 30: Adm. dir. i Private Barnehagers Landsforening Anne Lindboe: Ideologiske vrangforestillinger i velferdsdebatten

Finansavisen side 14-15: Arendal kommune økte inntektene fra eiendomsskatt med 48 prosent etter å ha retaksert alle eiendommer

Finansavisen innlegg side 33: Professor ved NHH Rögnvaldur Hannesson: Det grønne skifte og slutten på oljealderen vil sende Norge tilbake til den fattigdom aldrende nordmenn husker

Dagsavisen leder: Uthuling av basepolitikken

Dagsavisen kommentar side 2-3: Jo Moen Bredeveien; Sps vekst handler om de virkelig lange konfliktlinjene i det norske samfunnet

Dagsavisen debatt side 28: Tobias Svendsen (Oslo Frp): Byrådet svikter de eldre

Dagsavisen debatt side 28: Maria Varteressian (Oslo Ap) / Espen Barth Eide (Ap): En rettferdig klimapolitikk handler om å sette folk, ikke symbolsaker, først.

Klassekampen oppslag: Sp frir til Ap og Frp om rusreform

Klassekampen side 4-5: Regjeringen fikk støtte fra Frp og stramme rinn på koronastøtten. SV kaller innstrammingen en spill for galleriet

Nationen kommentar side 3: Eva Nordlund: Solberg-regjeringen må styrke vaktholdet rundt Svalbard før det er for sent

Nationen side 8-9: NHO og Civita på kollisjonskurs med regjeringen om gratis barnehage i distriktene

Nationen side 12-13: Advarer folk om å komme på hytta med koronasmitte

Nationen side 14: Statsråd Linda Hofstad Helleland mener fjernarbeid er god distriktspolitikk

Nationen innlegg side 20: Andreas Sjalg Unneland (Oslo SV): Å spise mindre kjøtt handler om respekt for bondens arbeid

Vårt Land side 8: Har satt Født Fri-gransking på pause

NTB/Klassekampen: Store bedrifter kan få mindre i koronastøtte

NTB/NRK: Politiet i Oslo vil ha egne psykiatriambulanser

NTB: LO i Norge og Sverige krever kompensasjon til grensependlerne

Utenrikspolitikk:

NTB: Trudeau: USAs klimalederskap har vært sårt savnet

NTB: Pågripelsen av rapper tente gnisten hos unge demonstranter i Spania

NTB: Islands statsminister: – Vår kamp mot koronaen har gått bedre enn ventet

Vårt Land leder: WTOs påtroppende leder må ha som mål å bidra til at fattige land kommer bedre ut av pandemien både på helse og økonomi

Klassekampen side 6: Erna Solberg forberedt på klimamotstand i FNs sikkerhetsråd

Les også:

Finansminister Jan Tore Sanner: Du driver med skyggeboksing, Helgheim



Jon Helgheim (Frp): Sanner bruker Trump-metoder når han påstår at innvandring er lønnsomt

Reklame Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter