Norsk turist skutt under ran i Brasil

En nordmann i 60-årene ble skutt under et ran i turistbyen Natal i Brasil.

Det er brasilianske medier som omtaler saken, og UD bekrefter at en norsk mann har blitt utsatt for vold.

- Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger har vært utsatt for en voldshendelse i Brasil, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet (UD) i en e-post til til Nettavisen.

Hendelsen skal ha skjedd i Natal som er kjent for sine flotte strender og tropiske klima, og derfor er et yndet turistmål for personer fra hele verden.

Brasilianske medier hevder at ranet skjedde utendørs ved en restaurant, hvor to menn stormer restauranten og ber gjestene om å gi fra seg sine verdisaker. Da skal den norske mannen ha kastet en stol mot en av gjerningsmennene, hvor det ble svart med et skudd tilbake. Dette blir bekreftet i en overvåkningsvideo, skriver den brasilianske avisen Tribuna Do Norte.

Den brasilianske avisen Globo skriver at nordmannen ble skutt i mageregionen, og at han for øyeblikket er innlagt på et lokalt sykehus. Mannens tilstand skal være stabil.

Politiet etterforsker saken som et drapsforsøk, men foreløpig er ingen pågrepet i saken.