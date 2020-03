Norske bedrifter klare til å bidra under coronakrisen

Helseminister Bent Høie (H) sier han er glad for signaler fra norsk næringsliv om at de kan bidra til å skaffe nødvendig helseutstyr under coronautbruddet.

Helseministeren møtte en rekke representanter for norsk næringsliv tirsdag for å diskutere den globale mangelen på helseutstyr for å takle virusepidemien.

– Jeg er mer positiv etter møtet til at det går an å finne gode løsninger, sier Høie til NTB.

Han understreker at Norge ikke mangler utstyr i dag, men kan komme til å mangle det.

Tror på løsning for testmangel

De inviterte deltakerne, som i stor grad var bransjeorganisasjoner, ble i forkant spurt om de har bedrifter som enten hadde utstyr på lager, eller som kan produsere utstyr selv, samt om de hadde bedrifter med nye gode løsninger.

– Jeg opplever at vi har fått positive svar på alle tre spørsmålene, og vi skal nå jobbe sammen videre for å løse denne situasjonen så godt som mulig, sier Høie.

Mangel på testutstyr har vært en av bekymringene for helsemyndighetene. Høie sier det under møtet kom signaler om at problemene nå trolig vil løse seg. Leverandøren Roche kunne fortelle at de nå har utstyr på vei, og at de også har andre løsninger å tilby, forteller han.

Høie avviser samtidig at for få i dag blir testet i frykt for å gå tom for testutstyr.

Avhengig av import

I dag belager Norge seg på i stor grad å importere kritisk helseutstyr som munnbind, testutstyr og annet smittevernutstyr fra andre land, og særlig fra Kina. Høie mener ikke situasjonen viser at Norge bør produsere slik utstyr selv som en del av den nasjonale beredskapen.

– Det er vanskelig å se for seg at hvert enkelt land skal ha produksjonskapasitet for denne type utstyr. Det vi hele tiden ser på, er hva slags behov det er for lagerkapasitet og beredskap. Og så må vi se på hvordan vi kan legge om produksjonen når en slik situasjon oppstår, sier Høie.

En rekke aktører fra norsk næringsliv møtte helseminister Bent Høie (foran t.h) for å si hvordan de kan bidra for å skaffe manglende helseutstyr under koronautbruddet. Foran til venstre statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H). Representanter fra NHO, Virke, Melanor, Roche og Norway Health Tech deltok under møtet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Norske bedrifter er klare

Blant deltakerne under møtet var representanter fra NHO, Virke, Melanor, Roche og Norway Health Tech.

Christian Chramer, direktør marked og regioner i NHO, sier norske bedrifter er klare til å sette i gang produksjon av varer det muligens kan bli mangel på, som for eksempel munnbind og desinfiseringsmiddel.

– I tillegg har vi diskutert hva som eventuelt kan produseres på noe sikt i Norge. Her kan det være råvaretilgang og patenter som setter begrensninger for det som er mulig, sier Chramer.

– Ta i bruk ny teknologi

Daglig leder i bransjeorganisasjonen Norway Health Tech, Kathrine Myhre, sier flere av deres medlemsbedrifter har utviklet ny og innovativ teknologi som kan brukes til å hindre spredning av viruset. Deriblant en robot som kan desinfisere rom, flater og smittevernutstyr på få minutter.

– Men vi trenger nå en tydelig marsjordre fra helseministeren til sykehusene om ta i bruk den nye teknologien, sier Myhre til NTB.

Høie sier tirsdagens møte må anses som en marsjordre fra ham til Helsedirektoratet og helseregionene om å se på mulighetene som ligger i løsningene som ble presentert under møtet.