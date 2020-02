Norske butikkhyller tømmes for hermetikk

Alle de store butikkkjedene har merket en økning i salg av langtidsholdbare produkter.

I utlandet har man de siste ukene sett en internasjonal tendens der mennesker hamstrer dagligvarebutikker i frykt for at coronaviruset skal gjøre at man ikke kan forlate huset. Spesielt såkalte «nødmatsleverandører» tjener masse penger på å sørge for at folk kan klare seg selv i en kort periode, skrev The Guardian i forrige uke.

Nå begynner man å se det samme i norske dagligvarebutikker.

- Ingen grunn

– Vi ser en økning i salg av langtidsholdbare produkter, som pasta, ris og hermetikk, forteller kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland.

Hun har likevel en klar oppfordring til det norske folk og deres kunder:

– Det er ingen grunn til å hamstre! Så lenge folk handler det de pleier så har vi varer, sier hun til Nettavisen.

UTSOLGT: Hos Rema 1000 Vindern er det tomt for Joika, Maxboller, Spagetti ala Capri og Lys lapskaus. Foto: Liv Ingrid Mellemseter (Nettavisen)

Hun har ikke hørt noe om at det er tomt eller utsolgt hos noen av Norgesgruppens butikker, som gjelder Meny, Kiwi, Spar og Joker.

– Vi har ikke fått noen som helst signaler om det, nei.

Hun forteller at Norgesgruppen, i likhet med andre dagligvareaktører, er i kontakt med Rådet for matvareberedskap. Der skal coronaviruset ha vært et tema, men det har ikke kommet noen direktiver fra myndighetene til bransjen foreløpig.

Vanndunker går unna

Coop forteller også at de har sett en økning i salget av varer som hermetikk og vannduker de siste par ukene.

- Salget av 5-liters vanndunker er opp 38 prosent i Coops butikker, mens Coop Mega har solgt ca. 30 prosent mer av hermetikk. Det er noen butikker som melder tilbake at det går mer hermetikk enn vanlig, mens andre butikker ikke har merket noen endring, sier kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge, Silje Verlo Alisøy

Fun forklarer at deres oppfordring til kunder er å lytte til rådene fra helsemyndighetene, som ikke anbefaler folk å endre handlevanene sine.

- Vi følger situasjonen og utviklingen nøye, og har per nå ikke satt inn noen tiltak når det gjelder hamstring av matvarer, legger Verlo Alisøy til.