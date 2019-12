Norske delegater bodde på hotell i New York til 7000 kroner natten

Norges deltagelse på FNs høynivåuke i New York kostet skattebetalerne flere millioner.

«Høstens vakreste eventyr, FNs høynivåuke, er i gang!» Slik innledes åpningsrapporten for FNs høynivåuke 2019 på Utenriksdepartementets nettsider.

Stor deltagelse, høy dollarkurs og ekstra høye hotellpriser gjorde at dette eventyret kostet norske skattebetalere skjorta. Nettavisen har gjennomgått reiseregnskapet for de 84 delegatene som ble sendt til New York i høst på statens regning.

Gjennomgangen viser at det totalt ble brukt 6.227.399 kroner på turen. Det var statsminister Erna Solberg (H) som ledet den norske delegasjonen sammen med kronprinsen, utenriksministeren, utviklingsministeren, klima- og miljøministeren og helseministeren.

- Vi må ha med nok folk

Det er Utenriksdepartementet (UD) som står for mye av planleggingen av den norske deltagelsen på høynivåuken, deriblant innhenting av hotelltilbud og sikkerhetsvurderinger.

- Er det strengt tatt nødvendig å sende så mange delegater på FNs høynivåuke, og hva får Norge ut av deltagelsen?

- Dette er årets viktigste utenrikspolitiske møteplass. De fleste statsledere og utenriksministre kommer hit for å diskutere de utfordringene verden står overfor. I år var det seks ulike tematiske toppmøter om alt fra klima til kjernefysisk nedrustning, sier statssekretær i UD, Jens Frølich Holthe (H), til Nettavisen.

- I tillegg er det mange hundre møter og arrangementer om tema som er viktige for Norge. Vi hadde over 100 møter på politisk nivå med andre land. Å kunne ha alle disse møtene på ett sted sparer svært mye tid og penger, sier Holthe.

Statssekretær i UD, Jens Frølich Holthe (H) Foto: Utenriksdepartementet

Holthe sier den norske delegasjonen består av en rekke deltakere fra ulike departementer, og at både UD og andre departementer begrenser delegasjonen til det høyst nødvendige.

- Men vi må ha med nok folk slik at vi kan ivareta norske interesser under den hektiske høynivåuken, sier han.

7000 kroner natten

Gjennomgangen til Nettavisen viser at flere av delegatene, deriblant stortingspolitikere, bodde på hotell til rundt 7000 kroner natten. Andre bodde på hotell til rundt 5000 kroner døgnet. Totalt ble det brukt 3.413.696 kroner på hotell, som er en snittpris på 41.129 kroner per deltaker. Enkelte delegater oppholdt seg i New York i noen få dager, mens andre igjen var der i to uker.

Mange av delegatene bodde på det offisielle delegasjonshotellet Hotel 48 Lex på Manhattan.

Både utenriksministeren og de andre statsrådene bodde på standard hotellrom under New York-oppholdet, noe som er vanlig praksis ved reiser, får Nettavisen opplyst.

- Stemmer det at hotellprisene i New York blir oppjustert under høynivåuken?

- Ja, prisene er mye høyere denne uka siden det er veldig stor etterspørsel. I år bidro også høy dollarkurs til høyere kostnader. Det er av stor verdi å ha hele delegasjonen samlet på ett sted under høynivåuka. Pris, beliggenhet, sikkerhet og fasiliteter som møterom, er avgjørende for valg av hotell, sier Holthe.

Policy å fly business-klasse

Mange i delegasjonen kunne nyte litt ekstra luksus da de tok flyturen over Atlanteren. Enkelte flyreiser kostet rundt 16.000 kroner, mens andre flyreiser kostet langt mer.

Blant annet ble en enkeltur fra New York til Oslo regnskapsført til 27.000 kroner. Nettavisen får opplyst at den høye billettprisen skyldtes en ombooking i siste liten, som førte til ekstrautgifter på 9.696 kroner.

- Å fly business-klasse på slike lange strekninger er i henhold til de gjeldende departementenes reisepolicy og gjelder alle ansatte. Flyturene brukes i stor grad til å jobbe og forberede seg til møtene, sier Holthe.

Statsminister Erna Solberg, kronprins Haakon og flere statsråder avbildet under FNs høynivåuke i New York i høst. Foto: Utenriksdepartementet

Utgifter for UD

Fra delegasjonen til Utenriksdepartementet (UD) var det 49 personer som deltok på FNs høynivåuke. UD brukte totalt 3.875.607 kroner på fly (1.248.487), hotell (2.053.034 ) og kostgodtgjørelse (574.086).

Utgifter for SMK



Fra Statsministerens kontor (SMK) var det 12 som deltok på høynivåuken (én av deltakerne bodde ikke på hotell). Utgifter for fly (287.311), hotell (339.693) og kostgodtgjørelse (88.460) utgjorde totalt 715.464 kroner.

Utgifter for KLD



Klima- og miljødepartementet (KLD) sendte tolv personer til New York. Pris på fly (142.826), hotell (333.535) og kostgodtgjørelse (114.284) utgjorde totalt 590.645 kroner.

Utgifter for HOD

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte tre personer til New York, hvor totalsummen for fly (88.347), hotell (78.884) og kostgodtgjørelse (20.976) utgjorde 188.207 kroner.

Utgifter for Norad

Fra Norad (direktoratet for utviklingssamarbeid) var det to personer som deltok på FNs høynivåuke. Flytur, opphold og kostgodtgjørelse utgjorde totalt 111.581 kroner for de to ansatte.

Utgifter for Stortinget



I Stortingets delegasjon var det syv stortingsrepresentanter som deltok. Reiseregningen for én av stortingsrepresentantene er ikke ferdigbehandlet, og er dermed ikke inkludert i totalbeløpet. Men regnskapet for de øvrige seks representantene viser at de samlet brukte 745.895 kroner på New York-turen (transport, hotell og kostgodtgjørelse).

Flyturen for hver stortingsrepresentant kostet drøyt 16.000 kroner. Og med unntak av én representant, som bodde på et billigere hotell, kostet hotelloppholdet i overkant av 7000 kroner per døgn per person. Det billigere hotellet Hotel Roger Smith, som bare én av representantene bodde på, hadde en langt lavere døgnpris på 5400 kroner.

Stortingsrepresentantene bodde i cirka 14 dager på det offisielle delegasjonshotellet Hotel 48 Lex.

Stortingsrepresentantene dro videre på en fire dager lang studietur til Washington D.C. etter FNs høynivåuke, men utgiftene for dette oppholdet er ikke medberegnet.

I tillegg var det andre observatører fra norske organisasjoner som deltok på høynivåuken. Nettavisen har ikke innhentet opplysninger om reiseutgifter for dem.

Plass i Sikkerhetsrådet

Én av hovedprioriteringene under høynivåuken i New York, var Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd i 2021-2022. UD har tidligere publisert et regnskap for kostnader knyttet til kampanjen, som viste at det ble brukt 23,3 millioner i første halvdel av 2019. Først på nyttåret vil UD offentliggjøre totalsummen for hele 2019.