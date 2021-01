Norske eksperter etter Kongress-opptøyene: - Liten sjanse for riksrett

Professor Geir Stenseth tror tiden vil renne ut, og at Trump ikke vil bli stilt for riksrett etter de sjokkerende hendelsene onsdag. Flere kongressmedlemmer har varslet at de er i gang med arbeidet.

Uvirkelige scener utspiller seg i Washington D. C. onsdag kveld, da voldelige demonstranter tok seg inn i kongressbygningen og avbrøt seansen der kongressen skulle sertifisere valgresultatet og godkjenne Joe Biden som valgets vinner og ny president i USA.

Påtroppende president i USA, Joe Biden, holdt kort tid etter at opptøyene startet, en tale der han blant annet ba Trump om å komme på banen og svare for det som skjer. Svaret fra den avtroppende president Donald Trump kom sporenstreks på Twitter, og det har ikke gått upåaktet hen for professor Geir Stenseth på Universitetet i Oslo.

- Trump gir ingen erkjennelse overhodet av at her må demokratiet gå sin gang, han fastholder i stedet at han har vunnet valget overlegent, at valget var stjålet og at det er all grunn til å være sint og såret. Han sier riktignok at av respekt for de som skal opprettholde lov og orden i landet, at folk må gå hjem, sier Stenseth til Nettavisen.

- Oppfatter du dette som et kupp-forsøk?

- Uttalelsen fra Trump på Twitter gjør at man er over i det som likner et kuppforsøk, men det blir semantikk.

Han utdyper:

- Ordet kupp bærer så mange konnotasjoner ved seg, særlig til dette å være en væpnet, organisert maktovertakelse, spesielt med en militærmakt i ryggen, og det at forsvarssjefen i USA allerede i god tid før jul gikk tydelig ut og sa at det amerikanske forsvaret har vært helt klare på at de ikke kommer til å gripe inn i valget på den måten, er veldig viktig i den situasjonen som har oppstått nå.

- Er det et selvstendig poeng å slå fast om det er et reelt kupp-forsøk eller ikke, etter din mening?

- Jeg mener det er mindre relevant.

- Rennafart mot klar bunnplassering

Heller ikke politisk journalist i Nationen og USA-kjenner Henrik Heldahl vil kalle onsdagens hendelser et kupp.

- Nei, jeg vil nok kalle det voldelige opptøyer. Dersom det skal kalles et kupp mener jeg man må ha en realistisk måte å stå igjen med makta etter kuppet. Det har ikke disse demonstrantene, som verken har støtte fra politi eller militæret, sier Henrik Heldahl til Nettavisen.

- Hvem vil bli stående med skylden for det disse demonstrasjonene? Vil Trump kunne bli straffet for noe etter dette, slik du ser det på nåværende tidspunkt?

- De demonstrantene som blir arrestert nå vil bli stilt ansvarlig. Det er vanskelig å se hvordan Trump reelt vil kunne bli straffet på en måte som går ut over det politiske, sier Heldahl, og legger til:

- Men Trump tar jo rennafart mot en klar bunnplassering i en historisk rangering av presidenter i USA.

- Dette poenget kan ikke underspilles

Professor Stenseth, som har riksrett (impeachment), ytringsfrihet og dommervalg, forholdet mellom amerikansk rettsstat og demokrati som sine spesialområder, peker på at det uansett er kort tid til en ny president skal tas i ed. 20. januar er datoen demokratenes kandidat Joe Biden skal overta som president.

Han er veldig klar på at Donald Trump har et stort ansvar, som han ikke har innfridd. På flere punkter, men professoren trekker blant annet fram dette:

- Det er lang amerikansk tradisjon for at presidenten skal ta ansvar for å roe ned befolkningen i opphetede situasjoner, være samlende og ikke som Trump, nøre opp under en splittelse som er så stor at den rett og slett nå går utover funksjonen til Kongressen, sier Stenseth.

Nettopp det at de voldelige demonstrasjonene har stoppet kongressens behandling og arbeid ser Stenseth veldig alvorlig på.

- Akkurat det poenget kan man ikke underspille. En mobb har invadert Kongressen og har stoppet en av de viktigste konstitusjonelle handlingene som skjer i USA: Offisiell utroping av den som skal settes inn som ny president 20. januar. Dette har nå blitt avbrutt, man har ikke klart å gjennomføre, og det poenget går det ikke an å overspille, sier Stenseth.

Avsette presidenten umiddelbart?

Flere tar nå til ordet for at avtroppende president Trump må stilles for riksrett, ved det 25. grunnlovstillegget som gir anledning til å avsette den sittende presidenten umiddelbart.

Blant annet har kongressmedlem Ilhan Omar (Demokratene) allerede tvitret at hun er i gang med arbeidet for å stille Trump for riksrett.

- Trump bør stilles for riksrett av Representantenes hus og fjernet fra embetet av Senatet. Vi kan ikke tillate at han fortsetter å være president, dette handler om å stå opp for landet vårt og oppfylle eden vi har tatt, skriver hun.

Ifølge VG har også kongressrepresentant Ayana Pressley og Ted Lieu tatt til orde for det samme.

Verken Stenseth eller Heldahl tror dog dette kommer til å skje i praksis. Av en «enkel» grunn: Tid.

- Jeg har liten tro på at de kommer til å avsette presidenten, jeg har mer tro på at de nå kommer til å vente dette ut, selv om det ser ille ut nå. Jeg har også en følelse av at dette faktisk ikke er nok, sier Stenseth.

- Jeg tror det vil bli vurdert, men vet ikke om det kommer til å praktiseres. Det er litt for kort tid til å starte en riksrettprosess, tror jeg, sier Heldahl.

- Mange som angrer nå

- Kan Trump stille til gjenvalg etter dette?

- Ja, han kan jo det. Og fordelen med riksrett, om han skulle bli dømt der, ville vært at han nettopp vil bli fratatt muligheten til å stille til valg igjen, sier Heldahl, og fortsetter:

- Jeg er usikker på hvor mye støtte han vil miste fra folk som støtter han i dag, men om han skulle stilt til valg igjen vil nok både mediene og folk fra hans eget parti anse det som en trussel mot demokratiet.

Stenseth tror også Trump vil miste mye støtte etter denne alvorlige hendelsen.

- Jeg tror ikke han vil stille til valg igjen. Og personlig tror jeg han uansett ikke ville hatt noen sjanse. Fire års ventetid er lenge, og det er nok også veldig mange av de som stemte på Trump som angrer seg nå når de ser dette, sier Stenseth.

Omstridt «rally» tidligere onsdag

Situasjonen i Capitol Hill kommer som en direkte reaksjon på at valgnederlaget til slutt ble et endelig faktum for Donald Trump - og hans supportere.

Tidligere onsdag ble det avholdt et «rally» i Washington, som ble kalt «save America rally». Der var det flere fremtredende republikanere som talte til Trump-supporterne, og budskapet var klart: Valget ble vunnet av demokratene på ulovlig vis, og resultatet burde bli endret.

Blant talerne var blant andre Trumps sønn, Donald Trump Jr, som tidlig proklamerte at dette ikke lenger var det republikanske partiet – men heller Donald Trumps parti. Han ble etterfulgt av Rudy Guilliani, som mer eller mindre gjentok budskapet, og mante til en «trial by combat» for å løse valgtvisten. Han mente også, i likhet med Trump selv, at Mike Pence var nødt til å bruke sin makt for å omvende resultatet, noe han omtrent samtidig, selv uttalte han ikke ville gjøre.

Da Trump selv tok scenen, startet han med å erklære at han aldri ville erkjenne nederlag i valgkampen og sendte også en knallhard beskjed til Pence, hvor han uttalte at han forventet hans hjelp i kampen. Resten av talen handlet om å så tvil om valgresultatet, samtidig som han egget opp en stadig mer aggressiv folkemengde.

Underveis i de voldelige demonstrasjonene tvitret Trump gjentatte ganger oppfordringer til demonstrantene om å gå hjem og avstå fra vold.

