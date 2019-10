Norske forbrukere kan spare penger på EUs nye klimatiltak

EU stiller strengere krav til levetid, bærekraft og vedlikehold av husholdningsapparater.

Tiltakene vil trolig også komme norske forbrukere til gode.

EU-kommisjonen vedtok denne uken nye energibesparende reguleringer for husholdningsapparater som kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og TV-er.

EU vil stille strengere krav til produsenter som selgere husholdningsapparater i Europa, og vil kreve bedre levetid, bærekraft og vedlikehold av disse produktene.

EU-kommisjonen sier tiltaket er et ledd i den vedvarende innsatsen med å redusere både Europas karbonavtrykk og forbrukernes energiutgifter.

Tiltakene er en del av EUs energibesparende politiske prioriteringer.

«For første gang inkluderer tiltakene krav til reparasjonsevne og resirkuleringsevne, og bidrar til mål om en sirkulær økonomi (at ressurser forblir i økonomien lengst mulig red.anm.) ved å forbedre levetiden, vedlikehold, gjenbruk, oppgradering, resirkulering og avfallshåndtering av husholdningsapparatene,» skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

- Kan spare 1500 i året

EU-kommisjonen sier tiltaket har både miljømessige og økonomiske fordeler, og anslår at dette tiltaket vil spare europeiske husholdninger 1500 kroner (150 euro) i snitt per år.

- Om dette gjøres ved enten å fremme reparasjonsevne eller forbedre vannforbruket, vil smart øko-design gjøre ressursforbruket vårt mer effektivt, og gi oss tydelige økonomiske og miljømessige fordeler. Tallene taler for seg. Disse tiltakene kan spare europeiske husholdninger i snitt 150 euro (1500 kroner) per år og bidra til en energibesparing tilsvarende Danmarks årlige energiforbruk innen 2030, sier visepresident for Arbeid, vekst, investering og konkurranse i EU-kommisjonen, Jyrik Katainen, i en uttalelse.

Dette tilsvarer 46 millioner tonn CO2-utslipp.

Norske forbrukere

Olje- og energidepartementet sier tiltakene trolig vil innlemmes i EØS-avtalen, og dermed også gjelde for Norge.

- Såfremt forordningene finnes EØS-relevante og akseptable, vil de innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres ved endring av økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. Som hovedregel ender de fleste forordningene opp med å bli gjennomført i Norge, skriver kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i en e-post til Nettavisen.

- Vil denne typen tiltak også være økonomisk fordelaktig for norske forbrukere?

- Ja, som hovedregel vil de være det, svarer Qvale.

- NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har ikke beregnet hvor mye norske forbrukere vil spare i snitt per år. Generelt kan vi si at mer energieffektive og mer holdbare produkter som enklere kan repareres, vil føre til besparelser også for norske forbrukere. NVE har i 2018 og 2019 gjennomført to beregninger av besparelsen i Norge av energieffektive produkter, uttaler Qvale og henviser til to rapporter.

Se rapportene: «Hvor mye energi sparer vi med energimerking av produkter» og «Hvor mye energi sparer vi med økodesignkrav til belysning?»

Bruk og kast-kulturen

Tiltaket, som er et oppgjør med bruk og kast-kulturen, ønskes velkommen av Det europeiske forbrukerforbundet (BEUC).

- De nye reparasjonskriteriene vil bidra til å forbedre levetiden til hverdagslige husholdningsapparater som svikter altfor fort. Det er avgjørende at vi kvitter oss med «kaste-trenden», som tømmer både naturressurser og forbrukernes lommer, sier direktør i BEUC, Monique Goyens, i en uttalelse.

Danske Jyllands-Posten skriver at tiltakene vil tre i kraft fra 2021. Avisen skriver at reguleringene vil blant annet kreve at virksomheter sørger for å ha tilgjengelig reservedeler for husholdningsapparater i opptil ti år.