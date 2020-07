Norske forskere mener svenske immunitetstall er overdrevet

Folkhälsomyndigheten i Sverige sier immunitet mot covid-19 kan være så høy som 40 prosent i Stockholm. – Konklusjonen trekkes for langt, sier norske forskere.

Det er generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson, som sier til den svenske avisen Dagens Nyheter at immuniteten kan være så høy, skriver VG.

– Jeg tror at de har dratt konklusjonen litt for langt, sier Gunnveig Grødeland, forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo. Hun forklarer at tallene godt kan stemme, men at det ikke finnes fullverdig data som underbygger konklusjonen i dag.

T-celleimmunitet

Johan Carlson mener at mellom 17,5 og 20 prosent av innbyggerne i Stockholm kan ha antistoffer, og de resterende 20 prosentene er personer som antas å ha T-celleimmunitet. Dette er personer kan være immune mot viruset, uten å ha antistoffer i kroppen.

– At omtrent 20 prosent har antistoffer, kan stemme med det man ser fra for eksempel New York og de mest rammet delene av Italia. På toppen av det, så legger han til 20 prosent som har T-celleimmunitet. Det er et litt mer usikkert tall, sier Grødeland.

Hun forklarer at så langt har man ikke klart å bevise at T-celler kan beskytte mot koronaviruset.

Immunitet kan gå tapt

Tidligere denne uken ble det kjent at immunitet mot covid-19 kan gå tapt i løpet av noen måneder.

En ny korona-studie fra det anerkjente King's College-universitetet i London er skuffende lesning for dem som håper på flokkimmunitet mot koronaviruset.

Studien, som blant annet er omtalt av The Guardian, viser at mennesker som har kommet seg etter å ha vært smittet med covid-19 kan miste immuniteten allerede etter noen måneder.

Ifølge avisen er dette den første studien av sitt slag, der man har fulgt pasienter og helsepersonell i tre måneder. Forskere analyserte kroppens respons til viruset hos 90 pasienter og helsepersonell ved Guy's and St. Thomas-stiftelsen.

Blodprøver viste at nivået av antistoffer toppet seg etter tre uker, for deretter å avta raskt. 60 prosent av alle menneskene fikk en «potent» antistoffrespons, men bare 17 prosent beholdt den samme styrken tre måneder senere.