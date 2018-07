Norske menn vil ha «happy ending» av massøren: – Føler meg krenket

Thaimassører føler seg både diskriminert og utrygge på jobb.

Phaithoon Lindhjem fra Thailand driver salong i Tønsberg og forteller at det nesten hver eneste dag kommer norske menn og spør om hun også utfører ekstratjenester i tillegg til massasje.

– De tilbyr meg mer penger for å gjøre ekstratjenester som for eksempel «happy ending». Noen prøver også å ta på meg, forteller Lindhjem til NRK.

Massøren forteller at hun føler seg redd på jobb og ikke pleier å ta drop-in timer på grunn av dette.

Norsk Massasjeforening legger ikke skjul på at det er mange som driver useriøst og at dette ødelegger for bransjen.

– Noen steder forekommer dette med ekstratjenester. Det er klart at dette går utover ryktet og navnet til thaimassasjen fordi man da kan forbinde det med andre ting, sier Kjetil Prestesæter, leder av foreningen til NRK.

Han mener det er en kjønnsdiskriminerende krenkelse å spørre om å kjøpe sex av noen som ikke tilbyr det.

I tillegg synes han det er rart at dette ikke har fått noe fokus i forbindelse med Metoo-kampanjen.

– Disse spørsmålene er grove krenkelser og er vel så ille som å bli forsøkt sjekket opp av sjefen på julebord, fortsetter han til NRK.

