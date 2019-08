Norske muslimer viser sympati med terrorsiktedes familie

Etter angrepet på moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, og drapet på 17 år gamle Johanne, får terrorsiktedes familie støtteerklæringer.

Sist lørdag drepte Philip Manshaus (21) stesøsteren før han gikk til angrep på moskeen i Bærum med skytevåpen. I moskeen ble han imidlertid overbemannet av Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal.

Politiet bekreftet søndag at Manshaus kan ha tilknytning til høyreekstremisme, og kjenner til hans aktivitet på ulike forum for personer som er innvandrerfiendtlige. Han er nå siktet for terror, og for drapet på sin 17 år gamle adopterte stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Støtter familien

I etterkant av de grusomme handlingene har familien til terrorsiktede fått mange støtteerklæringer på Facebook. Også flere norske muslimer har vist sin sympati med familien.

- Som muslim føler jeg er sterkt behov for å si at det ikke er Philip som skal bekjempes eller være forhatt, men ekstreme holdninger på alle sider av skalaen som skal bekjempes, skriver en i kommentarfeltet til et familiemedlem av Manshaus.

Videre skriver samme person at de ikke holder hat mot Philip.

- Han var deres sønn, bror, venn, vår samfunnsborger. Dere er de største ofrene i denne tragedien, skriver hun.

En annen, Rafik Atta Mohammed, kommenterer på vegne av Al-Noor Islamic Centre.

- Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse med deg og din familie, dere har lidd et stort tap. Et ungt og elsket familiemedlem er blitt borte fra denne verden, og et annet har påført dere stor smerte på andre måter. Vi bærer ingen nag til dere, dere er et like stort offer som vi er. Vi er tilgjengelig for dere, når dere enn måtte føle behov for kontakt med oss, skriver han.

- Må stå sammen

Waheed Ahmed, styremedlem og talsperson for moskeen i Bærum, forteller til Nettavisen at det er viktig å stå sammen når Norge rammes av drap og terrorforsøk.

- Det som skjedde i Bærum i helgen er ikke gjort av mangfoldet i Norge, men av et enkeltindivid som sitter med feil informasjon og vil gjøre stor skade for samfunnet vårt. Når noe sånt skjer er det ødeleggende for mangfoldet, forklarer han.

Han forteller at de klarer å uttrykke sympati med familien, til tross for at de selv har opplevd noe tragisk, fordi det er en tragedie også for familien til siktede og den drepte 17-åringen.

- Hadde dere klart å vise samme sympati for familien om et liv hadde gått tapt i terrorforsøket i moskeen?

- Det hadde vi selvsagt. Om det et liv går tapt i moskeen vår eller ellers i Norge er det uansett et liv som er tapt. Vi må se det store bildet, respektere og forstå hverandre. Vi vil ikke lykkes om vi tenker mitt og ditt, sier Ahmed.

ROLIG: Det var i denne gaten den terrorsiktede bodde. Det er et rolig område ifølge en nabo. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

- Veldig bra at de strekker ut en hånd



Alle de fine kommentarene familien til Manshaus har fått på Facebook fra norske muslimer, har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

Forfatter og MDG-politiker Eivind Trædal er en av dem som mener det er veldig fint å se hvordan familien får så mye støtte og sympati.

- Det er veldig bra at de velger å strekke ut en hånd til familien, og at de har overskudd til å vise sympati med dem, sier han til Nettavisen onsdag.

STØTTE: Eivind Trædal synes det er fint å se hvor mye sympati og støtte familien til terrorsiktede og den drepte 17-åringen får fra norske muslimer. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Bistandsadvokatene til familien til terrorsiktede og den drepte 17-åringen har gjennom NRK uttrykt at familien er takknemlig for omtanken og støtten de får.

– Det betyr enormt mye for familien. Det gjorde dypt inntrykk på dem. Det er noe av det som gir håp i en slik situasjon. At kommunikasjonen fortsetter, og at vi alle er mennesker og viser omtanke i kriser, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra, som representerer faren til den terrorsiktede, til NRK.

Samhold og kjærlighet

Trædal sier til Nettavisen at det er imponerende å vise så stor raushet når man har vært utsatt for et terrorforsøk, som i tilfellet på moskeen i Bærum.

- Her kommer ofrene og de pårørende sammen, og det er flott å se. Det viser at de norske verdiene hvor vi møter terrorforsøk med samhold og kjærlighet, som vi også så etter 22. juli, deles av veldig mange, sier han.

Trædal legger til at at målet med terror ikke bare er å skade noen, men også å skape splid, hat og frykt mellom folk.

- Det er så bra at de som er rammet av terroren viser det motsatte, og viser samhold. terrorforsøk i Norge får ikke den effekten terroristen ønsker, sier han.

Frykter å dra tilbake

Politiet kjenner som nevnt til Philip Manshaus' aktivitet på ulike forum for personer som er innvandrerfiendtlige, og at han kan ha tilknytning til høyreekstremisme.

Bakgrunnen for at Manshaus begikk de grusomme handlingene er imidlertid foreløpig ikke kjent. Men Waheed Ahmed synes det er skremmende om noen som innehar feil informasjon og onde hensikter kan påvirke andre til å utføre drap og terrorforsøk.

Terrorforsøket har preget dem som går i moskeen i Bærum.

- Etter angrepet i en moské i Christenchurch på New Zealand tidligere i år iverksatte vi noen tiltak og trodde vi var trygge. Nå står vi midt oppe i det, sier han.

Han forteller at det er skremmende at slikt kan skje, og flere barn og andre medlemmer er så skremt at de har en frykt for å dra tilbake til moskeen.

- Frykter dere at det kan skje igjen?

- Vi har aldri vært redde for at det skal skje, men nå som det har skjedd øker jo sannsynligheten for at det kan gjenta seg, sier han.

Tok avstand fra hendelsen

Søndag møtte mange opp utenfor Skien moské for å vise at de tar avstand fra det som skjedde i Bærum lørdag.

- Vi ønsker å vise at Skien er en trygg by hvor man trygt kan praktisere sin religion, sier Trine Almenning (Ap), som tok initiativ til markeringa, til Telemarksavisa (for abonnementer).

Hun forklarer til TA at de ønsker å vise at de ønsker å ta avstand fra den typen holdninger den siktede 21-åringer har.