Norske myndigheter får ikke innvandrere i jobb

Myndighetene bruker hvert år betydelige ressurser på integreringstiltak som skal gi flere innvandrere med fluktbakgrunn utdanning og jobb, men sysselsettingen øker ikke, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

- At deler av innvandrerbefolkningen står utenfor arbeidslivet over tid, er uheldig for de det gjelder og kostbart for fellesskapet. Jobb er en viktig inngang til det norske samfunnet og en forutsetning for økonomisk selvstendighet. Det er alvorlig at satsingen på kompetansebygging og arbeidsrettede tiltak ikke sikrer flere jobb og en varig tilknytning til arbeidslivet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener situasjonen er uheldig. Foto: Ilja Hendel (Riksrevisjonen)

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan myndighetene jobber for å integrere innvandrere med fluktbakgrunn, inkludert deres familiegjenforente og kvoteflyktninger, ved å kvalifisere dem til arbeid. Denne gruppen er sammensatt og det er stor variasjon i den enkeltes kompetanse og arbeidserfaring, fra høyt utdannede til analfabeter. Derfor er det nødvendig med tilpassede tiltak og relevante jobbmuligheter, mener Riksrevisjonen.

Til tross for mange og varierte tiltak fra både statlige myndigheter og kommunene, viser undersøkelsen at sysselsettingsgapet mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen fortsatt er stort. Konsekvensen er at mange ikke kan forsørge seg selv og er avhengige av offentlig støtte. De enkelte tiltakene fungerer for dårlig hver for seg og de ansvarlige myndighetene samarbeider for lite.

SSB sine tall viser nedgang i arbeidsledigheten

Tidligere denne måneden la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem de seneste ledighetstallene for innvandrere. Her var tendensen en litt annen. I alt 5,5 prosent av innvandrere i Norge var i tredje kvartal helt arbeidsledige. Det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra samme periode i 2018.

Til sammenligning var ledigheten blant befolkningen for øvrig 1,7 prosent i tredje kvartal. Det er på samme nivå som i fjor.

SSB oppga i sin hovedstatistikk ledighet fordelt på ulike regioner. Høyest arbeidsledighet var det blant innvandrere fra Afrika, hvor 9,6 prosent var helt ledige. Blant innvandrere fra Asia var ledigheten 6,2 prosent. Lavest ledighet finner vi blant innvandrere fra Norden, der 2,3 prosent er registrert helt ledige.

I Trondheim er flere enheter som er sentrale i arbeidet med å integrere innvandrere gjennom utdanning og arbeid samlokalisert, blant annet voksenopplæringen, NAV og Jobbsjansen. Her fra biblioteket i fellesarealet. Foto: (Riksrevisjonen)

Mange får ikke jobb og flere faller ut av arbeidslivet

Introduksjonsprogrammet i kommunene er myndighetenes viktigste integreringstiltak, men det fungerer ikke godt nok. Tiltaket skal sikre nyankomne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap og få de raskt i arbeid eller utdanning, hevder Riksrevisjonen.

I 2018 deltok over 27 000 personer i programmet, men undersøkelsen viser at mange ikke får jobb etterpå. 70 prosent av deltagerne skal være i jobb eller utdanning etter ett år, men dette målet er ikke nådd i noen av årene 2010 til 2018. De første fem årene etter introduksjonsprogrammet øker andelen som jobber, men deretter synker den. I tillegg har mange små stillinger og lønn langt under gjennomsnittet og derfor ikke mulighet til å forsørge seg selv.

Undersøkelsen viser også at å delta på NAVs arbeidsmarkedstiltak øker sannsynligheten for å komme i jobb. Allikevel faller mange av deltakerne gradvis ut av arbeidslivet igjen. Frafallet er faktisk størst blant de som har deltatt på tiltak. Det betyr at NAVs tiltak fungerer på kort sikt, men ikke over tid.

Flere tar videregående opplæring

Riksrevisjonens undersøkelse viser at en positiv effekt av introduksjonsprogrammet er at flere deltar i videregående opplæring. Andelen deltagere har økt fra 2,6 prosent i 2011 til 9 prosent i 2018.

- Det er gledelig at stadig flere tar videregående opplæring gjennom introduksjonsprogrammet. Det åpner viktige dører inn i samfunnet, både til arbeidslivet og høyere utdanning, sier Foss.

Riksrevisjonen leverte undersøkelsen om myndighetenes arbeid med å integrere innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid til Stortinget 26. november.