Norske myndigheter roper varsko om populær spill-trend

Medietilsynet mener populære dataspill kan føre til pengespill-problemer.

Nettavisen har tidligere skrevet om at amerikanske myndigheter har stilt seg skeptiske til at stadig flere spill tar ibruk mekanismer fra pengespill i vanlige dataspill.

Bruk penger, håp på flaks

Konkret handler det om kjøp av såkalte «loot boxes», eller forundringspakker, der spillere blir tildelt helt tilfeldig innhold fra skattekister som ofte kan kjøpes for ekte penger.

Intensjonen er ofte at spillprodusentene ønsker at du skal brukere mye penger på en liten sjanse for å motta store fordeler. I de fleste tilfeller mottar man derimot ting av liten eller ingen nytte - og det er dermed bare flaks som avgjør om pengene kaster av seg.

Loot boxes er en spillmekanisme der du kan kjøpe deg en sjanse til å få store fordeler, men også stor risiko for å betale for ting som er nær verdiløst.

Konseptet er blant annet utbredt i det svært populære spillet Fortnite, men også i dusinvis av spill de siste årene.

Flere stater i USA har vurdert å kreve 18-årsgrense for spill med denne typen mekanisme.

Medietilsynet er bekrymret

Og nå har også Medietilsynet i Norge fått øynene opp for problemet.

– Medietilsynet mener at bruk av pengespillmekanismer i dataspill har problematiske sider. Når denne type mekanismer inngår i spill rettet mot barn og unge, kan en sårbar gruppe lett bli utsatt for fristelser og kjøpepress, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

De viser blant annet til at Verdens Helseorganisasjon (WHO) har tatt inn begrepet «gaming disorder» som en diagnose.

De viser også til ny forskning fra Universitet i Bergen:

– Vi publiserte nylig en artikkel hvor vi mener at vi kan vise at personer som har et problematisk forhold til dataspill har en forhøyet risiko for å ha et problematisk forhold til pengespill to år frem i tid, sier Rune Mentzoni, som er førsteamanuensis ved Universitet i Bergen.

Medietilsynet oppfordrer foreldre til å være mer aktive opp mot barns bruk av spill, og snakke med dem om denne typen mekanismer.

De har tre konkret råd:

Sjekk om spillet du laster ned har «Betal i spillet»-tilbud i spillet. Dette fremkommer i dokumentasjonen ved «Kjøp i app»



Snakk med barna om pengebruk i spill og bli enige om regler for hvordan de skal forholde seg til tilbud om kjøp når de spiller



Vurder om du skal sperre/begrense muligheten til slike kjøp gjennom innstillinger på telefonen

