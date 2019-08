Norske myndigheter skal utplassere politibetjent på Filippinene

Myndighetene trapper opp kampen mot norske overgripere og ansetter en norsk politimann som skal utplasseres på Filippinene, skriver TV 2.

Politibetjenten skal ansettes i en såkalt liaison-stilling. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier til kanalen at han med tiltaket ønsker å sette en stopper for norske overgripere på Filippinene.

– Norske pedofile skal være klar over at vi kommer til å ha en mye større sjanse til å ta dem, sier justisministeren.

Utlysningen av stillingen er ikke langt unna, og etter planen skal politibetjenten som skal ha Kripos som fagansvarlig, være operativ på Filippinene i begynnelsen av 2020. Selve stillingen skal imidlertid formelt ligge under Utenriksdepartementet.

Kripos-sjef Ketil Haukaas håper det skal virke forebyggende å ha en politibetjent til stede på Filippinene. Han kaller problemet eskalerende og mener at Norge både har et juridisk og et moralsk ansvar for å beskytte barn, også utenfor Norge, når de utsettes for overgrep fra norske borgere.

– Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn i utlandet, skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier Haukaas i en pressemelding.