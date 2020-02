Norske reisende fortsatt strandet på Gran Canaria

Foreløpig kommer ikke norske reisende med SAS og Norwegian seg hjem fra Kanariøyene, der flyplassene har vært rammet av sandstorm.

Flyplassen på Tenerife er fortsatt stengt. Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt natt til mandag at alle flyplasser på Gran Canaria er åpnet igjen.

Til NTB opplyser presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian at de følger situasjonen nøye, men inntil videre står flyene. Situasjonen vurderes på et møte mandag.

– Været er fortsatt veldig ustabilt og vil være det utover dagen, sier han.

Før flyene kan lette må de gjennom en sikkerhetssjekk, understreker Hjørnholm.

Til NRK opplyser SAS at ingen av deres fly vil ta av fra Kanariøyene mandag morgen.

- Las Palmas lufthavn er åpen igjen, men vil være påvirket av sandstormer, heter det i en melding på sas.no mandag morgen.

(NTB og Nettavisen)

Se Twitter-meldinger fra den spanske flyplassoperatøren Aena: