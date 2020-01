Norske soldater i sikringsposisjoner

Om lag 70 norske soldater befant seg på den ene basen som ble rammet.

Mellom klokken 1.45 og klokken 2.15 ble Irak truffet av 22 raketter. 17 mot Ain al-Asad-basen og fem mot en base i byen Arbil, opplyser det irakiske militæret i en uttalelse.

De norske soldatene er i sikringsposisjoner etter angrepet på Ain al-Asad:

- Ingen norske soldater er skadet i angrepet. Norske soldater har vært i sikringsposisjoner gjennom natten, og vi har kontroll på vårt personell. Nå begynner arbeidet med å skaffe oss oversikt over eventuelle skader på norsk materiell og infrastruktur, sier talsperson i Forsvarets operative hovedkvarter, major Brynjar Stordal, til Nettavisen.

- Hva skjer videre med de norske soldatene i leieren?

- De fortsetter oppdraget sitt som planlagt, og avventer om det blir noen endringer. Det går ut på hvorvidt irakiske myndigheter vil at vi er der, sier han.

Stordal sier han ikke har oversikt over hvor mange raketter som slo ned i basen eller hvor langt unna nedslagsfeltet de norske soldatene befant seg.

- Vi har ikke noe meteranslag, men det var nedslag i basen, sier han.

– Dypt bekymret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er dypt bekymret etter at Iran angrep to militærbaser i Irak. Norske og amerikanske soldater var blant styrkene på basene.

– Vi ser svært alvorlig på angrepet på to av koalisjonens militære leirer i Irak, sier Bakke-Jensen (H).

– Jeg er dypt bekymret for den dramatiske eskaleringen vi har sett de siste dagene. Jeg vil oppfordre alle parter til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll.

Ved godt mot

De norske soldatene i Irak er uskadd og ved godt mot, ifølge Forsvaret.

– Soldatene er ved godt mot. Ingen av de norske soldatene har kommet til skade, sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NRK.

Major Elisabeth Eikeland ved FOH sier til NTB at de norske soldatene håndterte situasjonen meget profesjonelt.

– Situasjonen viser hvor godt den norske styrken er trent. Vi samarbeider godt med våre partnere i koalisjonen, sier Eikeland, som av operasjonelle årsaker ikke kan opplyse om soldatene fortsatt befinner seg på basen.

Soldater fra rundt 20 land befinner seg på Ain al-Asad-basen, deriblant rundt 130 danske og 70 svenske. Ingen av dem ble drept.

Irans angrep på militærbasene var en gjengjeldelse etter at USA drepte den iranske generalen Qasem Soleimani. Ifølge Iran ble 80 amerikanske soldater drept i angrepet, mens USAs president Donald Trump på sin side tvitret «alt er bra».

Store spørsmål

Det store spørsmålet nå er ifølge analytikere om angrepet er gjengjeldelse nok for Iran. Et annet spørsmål er om USA vil svare på angrepet. Trump har varslet en uttalelse senere onsdag.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif kaller angrepet for en «forholdsmessig» gjengjeldelse. «Vi vil ikke ha fortsatt eskalering eller krig», skriver han på Twitter.

Andre har imidlertid en mer uforsonlig tone.

– Angrepet i dag var kun et første skritt, sier en ikke navngitt general i den iranske Revolusjonsgarden til iransk fjernsyn, ifølge Reuters.

– Tett dialog

Eikeland ønsker ikke å uttale seg om hvordan Forsvaret vurderer faren for nye angrep.

– Akkurat nå står alt bra til. Vi har tett dialog med våre folk der nede, sier hun.

Foreløpig er det uklart om de iranske missilene traff inne i militærleiren. I løpet av onsdagen vil Forsvaret få en oversikt over eventuelle skader på basen.

Ingen nordmenn skadet



Både Iran og Pentagon bekrefter at det natt til onsdag lokal tid ble avfyrt raketter mot de to basene Ain al-Assad, hvor altså blant annet amerikanske og norske styrker holder til.

En kilde opplyser til CNN at irakiske soldater er drept i angrepet, mens det irakiske militæret benekter dette, ifølge NTB. Det skal ha blitt avfyrt 22 missiler.

Iransk statlig TV kaller det hevn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.

Trump etter angrepet: – Alt står bra tid



USAs president Donald Trump avviser at amerikansk personell er skadd i angrepene i natt.

– Alt står bra til. Raketter ble avfyrt fra Iran mot to militærbaser i Irak. Kartlegging av omkomne og skade foregår nå. Så langt, så bra, skriver Trump.

– Vi har det mektigste og mest velutstyrte militæret i hele verden, uten tvil, tilføyer presidenten.

Han skriver at han vil komme med en uttalelse onsdag lokal tid.

Irans utenriksminister kaller angrepet selvforsvar

Irans øverste leder Ali Khamenei sier i en tale onsdag morgen norsk tid at angrepet er et «slag i ansiktet» for USA og deres tilstedeværelse i regionen.

Han forteller også at nattens angrep på koalisjonsstyrkene i Irak var «vellykket», og oppfordret også USA til å trekke seg ut av Midtøsten.

På Twitter skriver Irans utenriksministeren at angrepene ble gjort i selvforsvar i henhold til artikkel 51 i FN-pakten, som omhandler retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar mot væpnede angrep.

– Vi ønsker ikke en opptrapping eller krig, men vi vil forsvare oss mot enhver aggresjon, skriver Zarif.